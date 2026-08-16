Noi imagini, surprinse de o cameră de bord și publicate pe rețelele sociale, arată impactul dintre un automobil și un troleibuz cu aproximativ 40 de pasageri, produs ieri dimineață, în centrul Chișinăului.

Din imagini se observă că șoferul mașinii a efectuat un viraj la stânga, fără să acorde prioritate troleibuzului care circula pe drumul principal.

Potrivit poliției, accidentul s-a produs ieri, în jurul orei 9:00, pe strada Ismail din Chișinău. Automobilul a lovit un troleibuz de pe ruta numărul 13.

În vehicul se aflau circa 40 de pasageri

Reprezentanții Regiei Transport Electric au precizat că în troleibuz se aflau aproximativ 40 de călători. Niciunul dintre aceștia nu a avut de suferit în urma impactului.

RTEC a menționat că șoferul troleibuzului se deplasa regulamentar în momentul producerii accidentului.

Autoritățile documentează cazul pentru a stabili cum s-a produs accidentul.

Citeste si : Accident în centrul Chișinăului: o mașină a lovit un troleibuz în care se aflau circa 40 de pasageri - FOTO

Sursa video: TikTok/ alexandrujerepo