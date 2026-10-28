Agenția de Guvernare Electronică a dezactivat temporar autentificarea în sistemul MPass prin metoda în doi pași și prin aplicația EVOSign. Măsura a fost luată pentru verificări suplimentare și consolidarea securității serviciilor publice digitale.

„Această măsură preventivă ne permite să efectuăm verificări suplimentare și să consolidăm securitatea serviciului guvernamental de autentificare și control al accesului MPass”, se arată în comunicatul Agenției de Guvernare Electronică.

Cum pot accesa moldovenii serviciile publice digitale

În această perioadă, utilizatorii se pot autentifica în MPass prin semnătura mobilă, semnătura electronică sau cartea de identitate.

De asemenea, accesul în aplicația EVO de pe telefon este posibil, temporar, doar cu ajutorul semnăturii mobile.

„Echipele tehnice continuă verificările și lucrările de securizare, iar opțiunile dezactivate vor fi restabilite după finalizarea verificărilor necesare”, au mai comunicat responsabilii de la Agenția de Guvernare Electronică.

Moldova a cerut ajutorul partenerilor externi pentru a face față atacurilor cibernetice

Republica Moldova a cerut ajutorul partenerilor externi pentru a identifica și combate atacurile cibernetice care au vizat datele cetățenilor și serviciile digitale ale statului. Premierul Vasile Tofan spune că autoritățile au solicitat inclusiv sprijinul specialiștilor din Estonia și acces la instrumente avansate de inteligență artificială, pentru a depista vulnerabilitățile și a preveni noi atacuri. Totodată, un Centru Național de Securitate Cibernetică va fi creat în cadrul Agenției de Securitate Cibernetică.

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Nicoleta Colomeeț, demisă de la șefia Agenției de Guvernare Electronică

Tot în cadrul ședinței de astăzi, premierul Vasile Tofan a anunțat că șefa Agenției de Guvernare Electronică, Nicoleta Colomeeț, a fost demisă din funcție după atacul cibernetic de zilele trecute care a afectat mai multe servicii publice digitale.

Totodată, Vasile Tofan a anunțat că temporar, ca interimat, va fi numit Artiom Cociu în această funcție.

Atac cibernetic în perioada 19–23 octombrie

Anterior, Agenția de Guvernare Electronică a anunțat că, în urma atacului cibernetic din perioada 19–23 octombrie, care a vizat mai multe servicii publice digitale, au fost extrase date asociate cu aproximativ 750.000 de IDNP-uri.

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