Toamna se numără nu doar bobocii, dar și borcanele cu murături. La Butuceni, una dintre cele mai vechi localități din țară, gospodinele scotocesc prin rețetele vechi și transformă roșiile, castraveții și alte legumele - în murături crocante, aromate și potrivit de picante.

Tot de ce avem nevoie sunt roșii proaspăt culese, pe care le spălăm cu grijă, usturoi, țelină, mărar uscat și frunze de vișin. La dorință, putem adăuga boabe de piper negru, frunze de dafin și ardei iute.

Gospodina a dat din casă și câteva secrete fără de care murăturile nu ies atât de delicioase.

Olesea COJOCARU, ADMINISTRATOARE PENSIUNE: „Cel mai important moment pentru murături – sarea, cantitatea sării. Dacă faci sărat nu e bine, dacă pui puțin tot nu e bine. De obicei mulți pun sarea deasupra. Noi nu facem așa, noi o dizolvăm în apă. La un litru de apă noi punem un litru de sare.”

Turnăm cu grijă saramura peste roșii, închidem borcanul cu un capac, îl lăsăm afară, la umbră, timp de două zile, după care îl ducem în beci. Nu vă grăbiți pentru că vă spunem un secret: vânturăm borcanele de câteva ori pe zi.

Elisa BOLDURATU, REPORTER PRO TV: „Dacă atunci când murăm roșiile, procesul este mai simplu, la castraveți lucrurile stau puțin diferit. După 3–4 zile, mai exact până când apa se albește, o scoatem și o punem la fiert. După ce fierbe, o lăsăm să se răcească, apoi o turnăm din nou peste castraveți.”

Și pentru că ne-au mai rămas roșii și castraveți, am pus și un borcan de murături asortate.

Olesea COJOCARU, ADMINISTRATOARE PENSIUNE: „Punem roșie, un castravete, o roșie, un castravete și atunci când deschizi iarna, ai și, și. Economie!”

„Știți cum? Moldovencele sunt tare inventive, ele știu cum să facă economie pentru că într-adevăr, dacă deschizi un borcan, el se aerisește și după se înmoaie.”

Castraveții trebuie să fie proaspeți, iar sarea - neiodată. Și apa este importantă.

Olesea COJOCARU, ADMINISTRATOARE PENSIUNE: „Totuși eu consider că apa de fântână, apa de izvor, este mult mai bună, sau hai să zicem apă plată, dar nu din robinet. Presupun că acestea sunt greșelile pe care le facem.”

Așadar, toamna-și are gustul ei la Butuceni. E potrivit de sărat, ușor picant și… crocant.