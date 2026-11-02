Comisia de Evaluare a Judecătorilor a inițiat procedura de verificare a integrității avocaților Natalia Moloșag și Victor Tostogan, care candidează pentru funcția de judecători la Curtea Supremă de Justiție (CSJ). Cei doi au fost notificați oficial și trebuie să prezinte mai multe documente privind averea, interesele personale și conduita profesională.

În cadrul procedurii de evaluare externă a integrității, Comisia le-a solicitat celor doi candidați să prezinte declarațiile de avere și interese personale, cu informații actualizate pentru ultimii cinci ani, inclusiv date despre cheltuieli.

De asemenea, aceștia trebuie să completeze chestionarele de etică și să prezinte declarații privind persoanele apropiate care activează sau au activat, în ultimii cinci ani, în sistemul judecătoresc, în procuratură sau în serviciul public.

Dosarele urmează să fie transmise Comisiei Vetting în termen de 10 zile.

Ce perioade vor fi verificate

Potrivit precizărilor Comisiei, evaluarea integrității financiare va viza ultimii 12 ani în ceea ce privește averea, veniturile și cheltuielile, precum și ultimii 10 ani pentru eventualele iregularități fiscale.

În ceea ce privește integritatea etică, membrii Comisiei vor verifica ultimii cinci ani pentru eventuale încălcări grave ale normelor de conduită profesională și acte arbitrare sancționate de Curtea Europeană a Drepturilor Omului. Totodată, vor fi analizate eventualele conflicte de interese din ultimii 10 ani.

Trei funcții de judecător la CSJ sunt vacante

Curtea Supremă de Justiție are un complet format din 20 de magistrați. Dintre aceștia, 13 sunt judecători de carieră, iar alți șapte sunt selectați din rândul specialiștilor cu profesii juridice, precum avocați, procurori sau profesori universitari.

În prezent, dintre cele șapte funcții rezervate specialiștilor din afara corpului judecătoresc, trei sunt vacante. Candaturile Nataliei Moloșag și lui Victor Tostogan urmează să fie examinate în cadrul procedurii de evaluare externă a integrității.