Republica Moldova are asigurat necesarul de energie electrică pentru consumul din 15 august. Energocom anunță că volumele necesare au fost rezervate integral, în contextul unei piețe regionale afectate de secetă și de prețuri ridicate la energie.

În total, pentru astăzi au fost achiziționați 9.392 MWh de energie electrică. Cea mai mare parte, 68,08%, vine din contracte bilaterale de import. Alte 28,56% sunt asigurate din surse regenerabile locale și eligibile, 1,95% de pe piața din România, prin OPCOM și BRM, iar 1,42% de la centralele electrice de termoficare.

Energia rămâne scumpă în orele de vârf

Chiar dacă necesarul este acoperit, situația de pe piața regională rămâne dificilă. Energocom precizează că energia disponibilă pe piețele externe este în continuare scumpă, în special în orele de consum maxim.

De aceea, compania le recomandă oamenilor să consume rațional energia electrică, mai ales între 18:00 și 23:00.

Energie electrică/ Facebook/ Energocom

Seceta severă afectează producția de energie în regiune

Republica Moldova, dar și țările din regiune se confruntă cu o criză energetică provocată de seceta severă și de scăderea accentuată a nivelului Dunării, care afectează producția de energie. Mai multe centrale electrice și-au redus capacitatea de producție, inclusiv Centrala Nucleară de la Cernavodă din România.