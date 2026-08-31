În mesajul transmis înainte de începerea celei de-a patra ediții a Marii Dictări Naționale, în Piața Marii Adunări Naționale, ministrul Educației și Cercetării, Dan Perciun, a vorbit despre importanța limbii române și despre sacrificiile generațiilor care au luptat pentru păstrarea identității naționale. Perciun a subliniat că revenirea limbii române și a alfabetului latin nu a fost un proces care s-a produs de la sine, ci rezultatul unei lupte de zeci de ani.

Dan PERCIUN, MINISTRUL EDUCAȚIEI ȘI CERCETĂRII: „Nimic din ceea ce celebrăm noi astăzi nu a venit de la sine. Nici independența Republicii Moldova, nici revenirea limbii române în drepturile sale firești, nici revenirea la alfabetul latin n-au căzut peste noi într-o zi din 1989 sau 1991. Toate acestea au fost câștigate”.

Potrivit lui Perciun, generații întregi de elevi, învățători, țărani și intelectuali au rezistat regimului sovietic, riscându-și libertatea și chiar viața pentru identitatea și limba română.

Ministrul a evocat și contribuția oamenilor de cultură care au păstrat vie limba română în perioadele de represiune. „Au păstrat cuvintele atunci când cuvintele deveniseră periculoase”, a spus acesta, referindu-se la scriitori, poeți, jurnaliști și oameni de cultură.

Dan Perciun a subliniat că Marea Adunare Națională din 1989 și proclamarea independenței din 1991 au fost rezultatul unui proces început cu mult timp înainte.

Dan PERCIUN, MINISTRUL EDUCAȚIEI ȘI CERCETĂRII: „Libertatea noastră nu a apărut într-o singură zi. Independența nu începe doar în '91, alfabetul latin nu începe doar în '89. Mișcarea de Renaștere Națională nu începe doar atunci când sute de mii de oameni au umplut Piața Marii Adunări Naționale. Toate acestea au fost pregătite, generație după generație, de oameni care au refuzat să uite cine sunt”.

La sfârșitul mesajului, Perciun a vorbit despre responsabilitatea generației actuale de a transmite mai departe limba română și a insistat și asupra rolului limbii române în integrarea tuturor cetățenilor Republicii Moldova.

Dan PERCIUN, MINISTRUL EDUCAȚIEI ȘI CERCETĂRII: „Limba română nu trebuie să fie o barieră, trebuie să fie o punte”.

A patra ediție a Marii Dictări Naționale

Cea de-a patra ediție a Marii Dictări Naționale s-a desfășurat astăzi, de Ziua Limbii Române, în Piața Marii Adunări Naționale, unde circa 2.500 de participanți și-au testat cunoștințele de limba română.

Republica Moldova marchează Ziua Limbii Române

Sărbătoarea Limba Noastră cea Română își are originea în 1989. Atunci, moldovenii au revenit la alfabetul latin și, ulterior, la denumirea de limba română. După 1994, limba oficială a devenit „moldovenească”, iar odată cu asta și un subiect de dispută ce durează până astăzi. În luna martie 2023, deputații PAS au votat în lectură finală proiectul de lege ce prevede modificarea sintagmei „limba moldovenească” din legislația Republicii Moldova și din Constituție în „limba română”. Astfel, limba română a devenit oficial limba de stat a Republicii Moldova.

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