Alimentarea cu apă potabilă a municipiului Chișinău se desfășoară în regim normal, iar în prezent nu există niciun risc pentru consumatori, susține Primăria capitalei. Precizarea vine în contextul în care situația hidrologică de pe râul Nistru continuă să fie îngrijorătoare, iar rezervele de apă din lacul de acumulare Novodnistrovsk scad rapid.

Potrivit S.A. „Apă-Canal Chișinău”, instalațiile existente funcționează în parametri normali și asigură în continuare alimentarea cu apă potabilă a municipiului.

Pompele și instalațiile suplimentare pregătite pentru situații speciale sunt menținute în rezervă și vor fi puse în funcțiune doar dacă va fi necesar.

Reprezentanții „Apă-Canal Chișinău” spun că monitorizează permanent nivelul apei din Nistru și starea sistemului de captare și dau asigurări că, în acest moment, Chișinăul nu este în pericol în ceea ce privește alimentarea cu apă.

Nistrul continuă însă să scadă

Datele hidrologice arată o situație dificilă în amonte. În perioada 1–13 septembrie, în lacul de acumulare Novodnistrovsk au intrat, în medie, doar 22,7 metri cubi de apă pe secundă, în timp ce deversările au fost menținute la 60 m³/s.

Cele mai mici debite de intrare au fost înregistrate pe 6 septembrie – 16 m³/s, 7 septembrie – 17 m³/s și 10 septembrie – 18 m³/s. Pe 13 septembrie, debitul de intrare a fost de doar 19 m³/s.

În aceste condiții, rezerva de apă din lac continuă să scadă.

Nivelul lacului a coborât cu 45 de centimetri

În mai puțin de două săptămâni, nivelul apei din lacul de acumulare Novodnistrovsk a scăzut cu 45 de centimetri – de la 111,83 metri, la 1 septembrie, până la 111,38 metri în prezent.

Precipitațiile din ultimele zile nu au reușit să schimbe semnificativ situația. Potrivit autorităților, în bazinul superior al Nistrului, aflat pe teritoriul Ucrainei, ploile nu au fost suficiente pentru a crește aportul de apă în lac.

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Stare de alertă hidrologică

Republica Moldova se află în stare de alertă hidrologică și energetică, prelungită de Guvern până la sfârșitul acestei luni. Se întâmplă din cauza secetei severe și a reducerii resurselor de apă din principalele bazine hidrografice ale Moldovei.

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