Situația de pe râul Nistru s-a îmbunătățit în ultimele zile, însă criza apei nu poate fi considerată încheiată. Ministrul Mediului, Gheorghe Hajder, avertizează că rezervele din lacul de acumulare de la Novodnistrovsk rămân sub nivelul normal pentru această perioadă, iar autoritățile trebuie să pregătească din timp soluții pentru a evita o nouă criză în vara viitoare.

Ministrul Mediului a anunțat că debitul deversat din lacul de acumulare de la Novodnistrovsk s-a menținut la o medie de 55 de metri cubi pe secundă. Ploile din ultima perioadă au contribuit la stabilizarea situației, iar nivelul lacului a crescut ușor, ajungând la 111,25 metri.

Totuși, precipitațiile nu au fost suficiente pentru a reface rezervele de apă, iar nivelul lacului rămâne mult sub media normală pentru această perioadă a anului.

„Deși în acest moment situația arată mai bine, pe termen mediu și lung problema nu a dispărut”, a declarat Gheorghe Hajder.

Apel către primari și Apă-Canal

În acest context, ministrul le-a cerut primarilor și operatorilor de apă-canal să continue să adapteze infrastructura la noile condiții și să identifice surse alternative de apă. Oficialul avertizează că autoritățile nu trebuie să aștepte până când problema va reapărea.

„Nu putem risca să ne confruntăm cu aceleași probleme din această cauză și anul viitor”, a subliniat ministrul.

Ce soluții cere pentru Chișinău

Gheorghe Hajder a făcut un apel separat către Primăria Chișinău și întreprinderea Apă-Canal Chișinău, cărora le-a cerut să folosească perioada de stabilizare pentru a construi o soluție durabilă de aprovizionare cu apă.

Ministrul vrea ca locuitorii Capitalei să aibă garanția că apa va ajunge la robinete chiar și în cazul în care debitul sau nivelul Nistrului va scădea în vara viitoare ori în anii următori.

„Solicit Primăriei Chișinău și Apă-Canal Chișinău să utilizeze acest timp în mod rațional și să construiască o soluție durabilă, care să le ofere cetățenilor municipiului Chișinău încrederea că apa va fi livrată la robinete indiferent de debitul și nivelul Nistrului din vara viitoare sau din anii următori”, a declarat Gheorghe Hajder.

Stare de urgență în sectorul hidrologic

Republica Moldova se află din 26 septembrie în stare de urgență în sectorul hidrologic pentru 60 de zile. În același timp, Centrul Național de Management al Crizelor a stabilit că, în cazul agravării situației, sursele subterane verificate trebuie folosite ca alternative, iar spitalele, școlile, instituțiile sociale și serviciile de urgență vor avea prioritate.