Situația hidrologică de pe râul Nistru se agravează, pe fondul lipsei de precipitații din Ucraina. Nivelul apei în nordul Republicii Moldova a scăzut considerabil, iar la stația de captare din Cosăuți acesta a coborât deja cu 10 centimetri. Despre situație a anunțat pe Facebook Gheorghe Hajder.

„Situația se agravează. Lipsa de precipitații din Ucraina ne afectează tot mai mult. Nivelul apei în râul Nistru în nordul țării a scăzut considerabil”, a scris acesta.

Hajder precizează că autoritățile țin legătura cu operatorul stației de captare din Cosăuți, unde nivelul apei a scăzut deja cu 10 centimetri.

„În acest moment, nu există niciun pericol”, a menționat el.

Operatorii, îndemnați să monitorizeze debitele

Autoritățile monitorizează în continuare situația și le cer operatorilor de apă-canal să urmărească atent evoluția debitelor.

Potrivit acestuia, măsurile sunt necesare pentru a asigura „aprovizionarea neîntreruptă a cetățenilor cu apă potabilă”.

Nivelul Nistrului/ Facebook/Gheorghe Hajder

Republica Moldova, sub stare de urgență

Republica Moldova se află, din 26 septembrie, în stare de urgență în sectoarele energetic și hidrologic, pentru o perioadă de 60 de zile. Autoritățile susțin că, în prezent, există suficiente rezerve de energie, carburanți și apă, însă riscurile privind aprovizionarea au crescut.

Măsura vine pe fondul afectării infrastructurii energetice din Ucraina și al scăderii semnificative a nivelului Nistrului și Prutului, care afectează resursele de apă și producerea de energie. Autoritățile au pregătit măsuri pentru a preveni eventualele întreruperi.

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