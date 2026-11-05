Aparatul de zbor depistat într-o fâșie forestieră din extravilanul satului Gordinești, raionul Rezina, este de tip „Gerbera”, utilizat, de regulă, în scopuri de recunoaștere. Specialiștii Poliției au stabilit că drona nu avea la bord dispozitive sau substanțe explozive.

Potrivit poliției, concluziile au fost făcute în urma examinării aparatului de zbor de către specialiștii Secției tehnico-explozive.

Totodată, verificările au arătat că drona nu transporta încărcătură explozivă.

Organele de drept continuă să documenteze cazul, urmând să stabilească toate circumstanțele în care aparatul de zbor a ajuns pe teritoriul Republicii Moldova.

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