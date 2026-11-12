15 persoane au fost reținute pentru 72 de ore, după ce polițiștii și procurorii au descins la două call-centre din Chișinău, suspectate că ar fi implicate într-o schemă de escrocherii cu investiții online. Membrii grupării ar fi înșelat persoane din mai multe state europene, printre care Italia, Franța și Germania, promițându-le că le pot recupera banii pierduți pe platforme financiare.

Potrivit anchetatorilor, gruparea ar fi activat în mod organizat, fiecare membru având un rol bine stabilit. Activitatea ar fi fost coordonată de un bărbat de 59 de ani, care ar fi supravegheat activitatea call-centrelor și s-ar fi asigurat că schema funcționează fără întrerupere.

Operatorii contactau persoane care pierduseră anterior bani în urma unor investiții pe diverse platforme financiare și le promiteau că le pot recupera sumele respective. Pentru a începe procedura, le cereau însă să achite anumite taxe în avans.

Ulterior, sub diferite pretexte, victimele erau convinse să transfere sume tot mai mari de bani. Unele ar fi ajuns să-și vândă bunurile sau chiar să contracteze credite bancare pentru a achita presupusele servicii de recuperare a investițiilor.

15 persoane, reținute pentru 72 de ore

Perchezițiile au fost desfășurate de angajații Direcției de Poliție Chișinău, împreună cu polițiștii și procurorii din sectorul Buiucani, cu sprijinul mascaților din cadrul BPDS „Fulger”.

În urma descinderilor, oamenii legii au ridicat mai multe probe care urmează să fie examinate pentru a stabili implicarea persoanelor vizate în activitatea infracțională.

Cele 15 persoane reținute au vârste cuprinse între 21 și 59 de ani.

Investigațiile continuă pentru identificarea tuturor victimelor, stabilirea prejudiciului și documentarea întregii activități a grupării.

Persoanele vizate beneficiază de prezumția nevinovăției până la pronunțarea unei hotărâri judecătorești definitive.