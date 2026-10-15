Ministrul Apărării, Anatolie Nosatîi, susține că aparatul de zbor care a survolat timp de opt minute spațiul aerian al Republicii Moldova în noaptea de 15 octombrie este rusesc. Întrebat dacă aparatul era echipat cu motor cu reacție, oficialul a explicat de ce acest lucru nu poate fi confirmat.

Potrivit ministrului Apărării, Anatolie Nosatîi, aparatul de zbor este de origine rusească și a survolat spațiul aerian al Republicii Moldova în urma atacurilor nocturne asupra regiunii Odesa, Ucraina.

„Definitiv este un aparat de zbor al Federației Ruse”, a declarat oficialul.

Sistemele de radiolocație ale Armatei Naționale au detectat aparatul în raionul Ștefan Vodă. Acesta s-a aflat în spațiul aerian al țării timp de opt minute, după care a ieșit din teritoriul național.

Întrebat de jurnaliști dacă drona era echipată cu motor cu reacție, ministrul a precizat că aparatul nu a căzut pe teritoriul Republicii Moldova și, prin urmare, nu a putut fi examinat. Astfel, nu au putut fi verificate direct caracteristicile tehnice ale acestuia.

Nosatîi a avertizat că orice aparat de zbor care pătrunde în spațiul aerian al țării reprezintă un pericol pentru securitatea națională, dar și pentru viața și sănătatea oamenilor.

„Condamnăm atacurile Federației Ruse în Ucraina și în regiunea de frontieră a Republicii Moldova”, a declarat ministrul.

Potrivit lui Nosatîi, acesta este al 95-lea caz de încălcare a spațiului aerian al Republicii Moldova înregistrat de la începutul anului.

Obiectul neautorizat a survolat timp de 8 minute

Potrivit Serviciului Operații Aeriene al Armatei Naționale, obiectul a fost detectat la ora 01:43, din direcția localității Grădinița, regiunea Odesa spre satul Purcari, raionul Ștefan Vodă.

La ora 01:51, aparatul de zbor a părăsit spațiul aerian național în direcția localității Starokazacie, din regiunea Odesa.

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Spațiul aerian, monitorizat

Serviciul Operații Aeriene anunță că monitorizează în continuare spațiul aerian al Republicii Moldova, în coordonare cu autoritățile competente.

Spațiul aerian al Republicii Moldova, încălcat în repetate rânduri de drone

În ultimele luni, spațiul aerian al Republicii Moldova a fost încălcat în repetate rânduri de drone. Un incident similar a fost înregistrat în urmă cu o săptămână, când un obiect de zbor a intrat în spațiul aerian național la ora 08:43 și a ieșit un minut mai târziu, în direcția localității Limanske din Ucraina.

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