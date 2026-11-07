Aproximativ 5.000 de locuitori din nouă localități ale raionului Florești vor beneficia de intervenții mai rapide în cazul incendiilor, accidentelor sau altor situații de urgență. Un nou post de salvatori și pompieri voluntari a fost inaugurat în comuna Izvoare.

Potrivit Inspectoratului General pentru Situații de Urgență, postul de salvatori și pompieri voluntari din Izvoare va deservi nouă localități: Izvoare, Scăieni, Bezeni, Căinarii Vechi, Frumușica, Trifănești, Alexandrovca, Iliciovca și Maiscoe.

12 pompieri voluntari

În cadrul acestuia vor activa 12 pompieri voluntari, instruiți să acorde primul ajutor, să stingă incendiile și să intervină în cazul accidentelor, până la sosirea echipajelor profesioniste.

Pompieri voluntari la Izvoare/ IGSU

Pompieri voluntari la Izvoare/ IGSU

Autospecială cu o capacitate de 2.800 de litri de apă

Pentru intervenții, postul a fost dotat cu o autospecială de model STAR, cu o capacitate de 2.800 de litri de apă, oferită de partenerii din Polonia.

Pompieri voluntari la Izvoare/ IGSU

Pompieri voluntari la Izvoare/ IGSU

Postul din Izvoare este al 89-lea din rețeaua națională și al 29-lea deservit de voluntari. Construcția a fost finanțată de Uniunea Europeană și realizată cu sprijinul Solidarity Fund PL în Moldova și al autorităților locale.

Post de pompieri voluntari la Izvoare/ IGSU

În cadrul proiectului „EU4 Moldova Resilience – Secure State, Resilient Communities” urmează să fie construite încă șapte posturi de pompieri voluntari, în localitățile Gura Bîcului, Vălcineț, Selemet, Sadaclia, Mateuți, Călinești și Pepeni.