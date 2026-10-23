Un elev din Capitală a ajuns la spital după ce a fost rănit în urma unui conflict izbucnit între alți doi adolescenți. Incidentul a avut loc ieri, într-o instituție de învățământ din Chișinău. După ce a primit îngrijiri medicale, copilul a externat.

Alexandru HOLOSTENCĂ, DIRECTORUL SPITALULUI CLINIC MINICIPAL „VALENTIN IGNATENCO”: „S-a adresat ieri la noi la departament. La nivelul mâinii au fost aplicate suturile și copilul a plecat acasă cu recomandări, nu a fost internat în secție.”

Potrivit primelor informații ale poliției, conflictul ar fi izbucnit între doi elevi, ambii în vârstă de 13 ani. Unul dintre aceștia ar fi scos un obiect ascuțit și s-ar fi îndreptat spre celălalt. În acel moment, un alt elev, cu un an mai mare, s-ar fi tăiat de lama cuțitului.

Natalia BUGAN, DIRECTORUL LICEULUI: „Copilul a avut un cuțitaș și el era deschis, când celălalt copil se îndrepta să afle pentru ce a fost împins și astfel s-a accidentat la mână.”

Conducerea liceului susține că elevul rănit este de origine ucraineană, dar a exclus că incidentul ar fi avut vreo legătură pe bază de etnie. Potrivit directoarei, minorii implicați în incident nu au avut anterior probleme de comportament și erau considerați elevi disciplinați. După cele întâmplate, administrația instituției a organizat o ședință cu toți părinții.



Natalia BUGAN, DIRECTORUL LICEULUI: „Noi, la nivel de liceu, organizăm discuții, oferim susținere psihologică copiilor pentru ca să se ducă liniștit în vacanță.”

Poliția susține că rănirea copilului a fost accidentală. Cazul este investigat în continuare de oamenii legii.