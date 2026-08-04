Dorul de casă îi aduce în fiecare vară înapoi în Moldova. Cu valizele pline și multe planuri, mii de moldoveni din diasporă revin în aceste zile pe Aeroportul Internațional Chișinău, unde sunt așteptați de cei dragi cu îmbrățișări, emoții și bucuria revederii.

Elisa BOLDURATU, REPORTER PRO TV: „În luna august, aeroportul este mai aglomerat ca niciodată. Mii de moldoveni stabiliți în Franța, Germania, Italia, dar și alte țări, revin acasă pentru a petrece timpul alături de cei dragi. Totodată, ei profită de această perioadă pentru a efectua controale medicale, dar și pentru a face reparații.”

Ea este Virginia. A fost întâmpinată la aeroport de mama ei. S-a întors acasă din Malaezia, unde este stabilită de 10 ani. Nu a mai fost în țară de doi ani. De această dată a venit singură, deși, de obicei e însoțită de soțul și copilul ei.

„Doar stăm acasă, nu avem planuri. Vreau să petrec timp cu părinții, familia.”

„-De ce mâncare va fost cel mai tare dor?

-Nu știu. Sarmale, salată boeuf.”

Iar Marina a revenit în țară din Statele Unite ale Americii. Deși face parte din diaspora de 13 ani și locuiește la peste 7 mii de kilometri distanță de casă, încearcă să revină în Moldova cât mai des posibil, mai exact, o dată pe an. În această vară și-a propus deja să viziteze mai multe obiective turistice din țară.

„Eu am văzut la o prietenă că este aici o fermă în afara orașului, acolo sunt capre. Păi noi acolo vrem să plecăm.”

Pentru unii, revenirea acasă a fost și mai emoționantă. Venită din Grecia, Eugenia Romașcu a fost întâmpinată de cei dragi cu flori și îmbrățișări.

Abia stăpânindu-și lacrimile, femeia spune că este stabilită la Atena de aproape trei decenii.

„28 de ani într-una mă petrec și mă întâlnesc. Dacă e grea situația... Nu vreau să spun mai mult pentru că fiecare cunoaște situația la noi în țară. Dacă înainte nu era nimic și aduceam de acolo, acum este de toate, dar e foarte scump.”

Totuși, de fiecare dată când revine în Moldova, apelează la serviciile medicale de aici.

„În Primul rând cu dinții, cu celelalte mai așa...”

Iar Ioana Popa vine de la Bologna, Italia. În doar câteva săptămâni, cât va sta în Moldova, își propune să le reușească pe toate: să petreacă timp cu familia și rudele, să meargă la câteva controale medicale și să facă reparație.

„-Sunt planuri grandioase. Noi tot vrem să mai facem câte ceva, renovăm. Ca în fiecare an, ceva schimbări.

-Vreți să vă apucați de reparație.

-Asta e. Ca moldovenii. Tot timpul, reparație și reparație.”

În ultimele 24 de ore, peste 94 de mii de persoane au trecut frontiera Republicii Moldova, atât pe sensul de intrare, cât și ieșire. Cel mai aglomerat punct de trecere a fost Aeroportul Internațional Chișinău, pe unde au trecut aproape 30 de mii de persoane.