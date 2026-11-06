Proiectul de lege, care conține reguli noi privind stările de asediu și de război, nu înseamnă că țara se pregătește un eventual conflict armat. Este explicația fostului ministru al Apărării, Anatol Șalaru, care îi acuză pe politicienii din opoziție că fac jocul Rusiei, speriind nejustificat populația. Potrivit lui Șalaru, Moldova este ultima țară din regiune care-și actualizează cadrul legal privind acest domeniu. Și președinta Maia Sandu declară că prevederile sunt standard, care se regăsesc în legile altor țări.

Anatol ȘALARU, FOST MINISTRU AL APĂRĂRII: „Nu este o pregătire de război, dar întotdeauna trebuie să fii pregătit, pentru orice eventualitate, ca să nu ne ia prin surprindere. Și este vorba de rezerviști, nu de pensionari sau de cei care nu se încadrează la capitolul rezerviști.”

Fostul ministru al Apărării afirmă că, în contextul provocărilor de securitate din regiune, Republica Moldova trebuie să fie pregătită pentru a face față oricăror situații excepționale. Însă, e nevoie de mai multe explicații din partea autorităților.

Anatol ȘALARU, FOST MINISTRU AL APĂRĂRII: „Întotdeauna guvernarea a avut de suferit la capitolul de comunicare. Aici este un război mediatic, lansat de Rusia, care se folosește de orice greșeală sau scăpare a actualei guvernări. Deci este un proiect de lege, care nu se știe dacă va fi votat, în ce formă va fi votat.”

De partea cealaltă, Maia Sandu, tot ea comandantul suprem al Armatei, susține că ministerul Apărării ar fi trebuit să explice mai bine prevederile noului proiect de lege, astfel încât să nu fie exploat de anumiți actori politici pentru a crea panică în rândul populației.

MAIA SANDU, PREȘEDINTA REPUBLICII MOLDOVA: „E evident că politicienii rău intenționați care se țin doar de sperierea cetățenilor au folosit această ocazie ca să divizeze, să sperie.

Pe de altă parte, cred că și Ministerul Apărării trebuia să comunice proactiv și să explice lucrurile înainte ca ele să fie prezentate eronat de reprezentanții ai opoziției, că nu știu cine exact a făcut asta.”

Președintele, asemeni premierului și președintelui Parlamentului, a precizat că acest proiect de lege conține prevederi standard, care se regăsesc în legile altor țări. Legea precedentă, deși a mai fost amendată, este deja depășită. Zilele trecute, opoziția parlamentară a solicitat explicații de la guvernare, dar și retragerea proiectului, pe motiv că ar pregăti țara de un eventual război. Proiectul este elaborat de Ministerul Apărării și propune reguli noi pentru situațiile de asediu sau de război.

Documentul stabilește atribuțiile autorităților și obligațiile cetățenilor. Printre măsurile prevăzute se numără restricții de circulație, folosirea temporară a unor bunuri private și mobilizarea anumitor categorii de cetățeni. În cazul diasporei, obligația de a reveni în țară îi va viza doar pe cei supuși mobilizării, care au primit ordin de chemare sau au fost informați oficial că trebuie să se prezinte. Proiectul de lege se află la etapa consultărilor publice până pe 17 noiembrie.