Ministrul Economiei, Claudiu Năsui, susține că birocrația excesivă este unul dintre principalele obstacole în calea dezvoltării afacerilor din Republica Moldova și afirmă că statul trebuie să renunțe la o parte dintre procedurile care îngreunează activitatea antreprenorilor. Invitat la Podcastul Lorenei, oficialul a vorbit despre măsurile pregătite de Guvern pentru simplificarea regulilor, eliminarea unor autorizații și reducerea intervenției funcționarilor în activitatea economică.

Năsui consideră că, de multe ori, autoritățile complică inutil legislația europeană, introducând cerințe suplimentare față de cele solicitate de Uniunea Europeană. În opinia sa, această practică alimentează inclusiv euroscepticismul, deoarece cetățenii ajung să asocieze birocrația excesivă cu regulile europene.

„Dacă UE ne cere birocrație de 10, noi facem birocrație de 20”

Ministrul spune că una dintre direcțiile reformei este preluarea modelelor europene care funcționează și renunțarea la regulile inventate la nivel local.

„Tendința autorităților, ca să fie sigure că se transpune bine, este să supra-transpună. Dacă Uniunea Europeană ne cere, să zicem, birocrație de 10, noi facem birocrație de 20, ca să fim siguri că n-avem probleme. Dar nici Uniunea Europeană nu ne cere să facem atâta birocrație”, a declarat Claudiu Năsui.

Acesta a dat exemplul unor reglementări din România, unde, potrivit lui, politicienii au justificat anumite măsuri restrictive prin obligații europene, deși acestea nu erau solicitate de Bruxelles.

„Când, de fapt, UE nu-ți cere asta. E prostia locală care îți cere lucrul acesta”, a afirmat ministrul.

Guvernul vrea să elimine zeci de reguli și proceduri

Claudiu Năsui a precizat că procesul de debirocratizare a început cu întreprinderile mici și cu antreprenorii care nu au suficiente resurse pentru a face față procedurilor administrative.

Potrivit ministrului, o hotărâre de Guvern deja aprobată modifică sau abrogă 30 de hotărâri anterioare, care vizează inclusiv domeniile mediului, fitosanitar și urbanismului. Printre măsurile menționate se numără și eliminarea numerelor galbene.

„Am început-o de jos în sus. Adică am început de la cei foarte mici. [...] Pasul doi este să luăm... și aici avem deja o hotărâre de Guvern care a trecut, în care, practic, modificăm sau chiar abrogăm 30 de hotărâri de Guvern anterioare, tocmai pentru a debirocratiza”, a explicat Năsui.

Ministrul a mai anunțat că o altă inițiativă legislativă este în pregătire și urmează să fie transmisă pe circuitul de avizare.

„Nu mai e nevoie de preaprobare”. Controalele vor veni după începerea activității

O altă schimbare importantă vizează renunțarea la sistemul în care antreprenorii trebuie să obțină aprobări înainte de a începe anumite activități. Năsui spune că regulile trebuie respectate în continuare, însă statul nu ar trebui să condiționeze fiecare inițiativă economică de obținerea unei ștampile sau a unei autorizații prealabile.

„Nu mai e nevoie de preaprobare. Pentru că normele tot trebuie să le respecți. Adică nu înseamnă că cineva poate să facă mâncare proastă. [...] Deci tot trebuie să respecți legislația, doar că nu mai e nevoie de ștampilă înainte. Vine controlul după”, a explicat ministrul.

Acesta a dat drept exemplu programul „Întreprinderea Start”, destinat afacerilor mici, prin care autoritățile încearcă să reducă numărul de aprobări și interacțiuni obligatorii cu funcționarii publici.

Potrivit lui Năsui, măsura ar urma să reducă inclusiv riscurile de corupție, întrucât funcționarii nu vor mai avea aceeași putere de a bloca activitatea unei firme.

„Cu Întreprinderea Start, noi reducem din puterea funcționarului. Că nu mai trebuie să treci prin ștampile la funcționar. Deci nu mai trebuie să dau o șpagă sau să fac o plată informală sau să dau atenție [...] ca să am dreptul să operez”, a declarat oficialul.

„Mai greu este să o închizi”. Ministrul promite simplificarea procedurilor pentru firmele inactive

Ministrul a recunoscut că, deși înregistrarea unei afaceri în Republica Moldova nu este neapărat complicată, funcționarea și închiderea acesteia pot deveni procese dificile.

„Ce am simțit, ca reacție la Start, este că multă lume spune că nu e atât de greu să deschizi o firmă în Republica Moldova. Mai greu este să o închizi”, a spus Năsui.

Acesta a dezvăluit că autoritățile lucrează la un proiect destinat simplificării procedurilor de închidere a afacerilor, pe care l-au numit, în glumă, „Finish”.

Ministrul spune că există antreprenori care preferă să-și lase firmele inactive, pentru că procedura de închidere este prea complicată, iar Guvernul vrea să rezolve și această problemă.

Ministrul critică regulile care descurajează angajările

În cadrul discuției, Claudiu Năsui a vorbit și despre legislația muncii, pe care o consideră prea rigidă. El susține că Republica Moldova păstrează reguli inspirate din perioada sovietică, care îngreunează angajarea și descurajează dezvoltarea companiilor.

Oficialul a menționat modelul danez de flexibilitate pe piața muncii, în care angajatorii și angajații au o libertate mai mare de negociere a condițiilor de muncă.

„Avem în continuare un drept al muncii care e inspirat de pe birocrația sovietică. Și să dai pe cineva afară? Nu. [...] Știți care e consecința? Că lumea nu mai angajează. E mult mai greu să angajezi. Asta înseamnă salariu mai mic. Asta înseamnă venituri mai mici”, a afirmat ministrul.

În opinia sa, un cadru legislativ mai flexibil ar putea încuraja companiile să angajeze mai mulți oameni și ar contribui la creșterea salariilor și a competitivității economice.

„Statul trebuie să permită antreprenoriatului să funcționeze fără opreliști”

Năsui consideră că rolul autorităților nu ar trebui să fie acela de a decide ce afaceri trebuie să prospere, ci de a crea condiții în care antreprenorii să poată activa fără intervenții administrative inutile.

El a criticat inclusiv sistemul prin care statul oferă ajutoare financiare unor companii private, susținând că aceste programe pot avantaja doar o parte dintre antreprenori, în funcție de criteriile stabilite și de rapiditatea cu care sunt depuse solicitările.

„Statul nu are bani. Statul ia tot de la dumneavoastră”, a declarat ministrul, explicând că o parte dintre aceste finanțări provin din impozitele cetățenilor, iar alta din împrumuturi.

Năsui a precizat că nu toate programele de sprijin vor fi eliminate, iar contractele de finanțare deja semnate vor fi respectate. În schimb, Ministerul Economiei intenționează să reducă unele scheme de ajutor de stat și să păstreze instrumentele de garantare care facilitează accesul companiilor la credite bancare.

„Nimeni nu va avea un angajament ferm semnat și nu va fi respectat. Dar trebuie să ne gândim că nu acesta este modul corect de a ajuta antreprenoriatul, prin a da banii unui om să facă afaceri pe banii statului”, a explicat el.

Ministrul a mai spus că reducerea birocrației și eliminarea obstacolelor administrative sunt esențiale pentru ca Republica Moldova să poată atrage investiții și să dezvolte afaceri competitive.

„Ceea ce ar trebui să vizeze politicile unui stat este să permită acestui antreprenoriat, mai ales cel mic, să funcționeze cât mai fără opreliști”, a conchis Claudiu Năsui.

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