A fost alertă maximă de securitate în Republică Moldova! Șapte drone au fost interceptate de ministerul Apărării intrând ilegal în spațiul național aerian. Una dintre ele a zburat, la mică altitudine, inclusiv peste capitala Chișinău, ceea ce a provocat un val de panică. Speriați, dar și indignați, unii oameni au filmat cum aparatul de zbor le-a trecut deasupra capului. Cinci dintre drone au căzut, a anunțat ministerul Apărării spre seară. Explozii au fost în municipiul Chișinău, în raionul Florești, în raionul Orhei și raionul Soroca. A șasea a explodat în raionul Ocnița, iar cealaltă a dispărut de pe radare.

Sunt printre primele imagini surprinse cu drona deasupra Chisinaului. Aparatul de zbor a fost filmat și de reporterii PRO TV, obiectul zburând și peste regiunea unde se află sediul televiziunii, în jurul orei 16 și 31 de minute.

Iar în aceste imagini, drona a ajuns în cartierul Poșta Veche.

Rând pe rând, oamenii plasau astfel de înregistrări, șocați de cele văzute. Potrivit ministerului Apărării, prima dronă, de tip Geran-2, a intrat în spațiul aerian al Republicii Moldova la ora 15 și 49. Aparatul a venit din direcția regiunii Odesa și s-a îndreptat spre regiunea transnistreană. Ulterior, acesta a părăsit spațiul aerian, dar lka ora 16 și 2 minute a survolat din nou teritoriul Republicii Moldova. De această dată, aparatul s-a îndreptat spre localitatea Mălăiești, raionul Grigoriopol. Puțin mai târziu, Armata Națională a anunțat că o altă dronă, de tip Shahed, a fost observată deplasându-se din sud spre Chișinău. Ceva mai târziu, un aparat de zbor a fost surprins de martori în nordul țării.

Spre seara, ministerul Apărării a anunțat că au fost șapte aparate de zbor interceptate. Șase dintre ele s-au prăbușit în preajma satelor Cheltuitori, municipiul Chișinău, Pohrebeni și Pohorniceni, din raionul Orhei, satul Baxani, din raionul Soroca și Cuhureștii de Jos din raionul Florești.

Vasile GOLUB, PRIMAR, SATUL CUHUREȘTII DE SUS: „Nu cunosc nimic, sunt într-o sală cu copiii, nu cunosc nimic ce s-a întâmplat. – Poliția nu v-a anunțat? – Nu m-a anunțat nimeni.”

A șaptea a dispărut de pe radare în raionul Leova. Survolurile au avut loc între orele 15 și 45 și 18 și 10 minute. În anumite perioade, zborurile spre și dinspre Chișinău au fost suspendate, iar câteva curse surprinse în zbor au făcut cercuri deasupra Moldovei. Este vorba de Erevan, Sharm el Sheikh si Istanbul. Acestea au aterizat în siguranță, dar cu jumătate de oră întârziere. Și șase posturi de frontieră și-au oprit activitatea, din motive de siguranță. Expertul WatchDog, Pavel Horea, consideră că aparatul de zbor care a zburat peste Chișinău nu ar fi ajuns întâmplător deasupra capitalei. Ar fi urmat un traseu prestabilit, cu scopul de a provoca panică în rândul populației.

Pavel HOREA, EXPERT WATCHDOG: „Este primul incident de la începutul războiului când o dronă rusească zboară chiar deasupra Chişinăului în plină zi. Din imaginele apărute, nu pare să fie o dronă căreia i s-a terminat combustibilul și plana în bătaia vântului, ci una care avea selectat un traseu bine stabilit”.

Expertul atrage atenția și asupra modului în care au reacționat autoritățile.

Pavel HOREA, EXPERT WATCHDOG: „Sunt o serie de întrebări care necesită răspuns. De ce nu a fost detectată drona până se ajungă deasupra capitalei? De ce nu au fost anunțați cetățenii? Și ce au de gând să facă pe termen scurt autoritățile ca să nu mai admit asemenea situații? Deoarece asemenea provocări din partea Federației Ruse, din păcate, vor fi în continuare.”

Potrivit datelor Ministerului Apărării, de la începutul războiului dus de Rusia în Ucraina, în țara noastră au fost înregistrate peste 100 de incidente de încălcare a spațiului aerian. Jumătate dintre cazuri au avut loc în acest an. Autoritățile îndeamnă populația să nu se apropie de drone, rachete sau de fragmentele acestora, să nu le atingă și să nu le miște. De asemenea, trebuie să sune la 112.