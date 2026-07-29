O adolescentă de doar 15 ani a ajuns pe masa de operație după un grav accident rutier produs în Tiraspol. Tânăra, care conducea o motocicletă, a intrat în intersecție pe culoarea roșie a semaforului și s-a izbit violent de un autoturism. Impactul i-a provocat fracturi grave la picior.

Potrivit informațiilor preliminare, imediat după ce semaforul s-a schimbat pe culoarea verde, autoturismele au început să se deplaseze pe artera principală a orașului. În același timp, adolescenta, care conducea un moped de marca Sonic, a pătruns în intersecție dinspre bulevardul Gagarin, ignorând semnalul interzis al semaforului.

O femeie de 45 de ani, aflată la volanul unui automobil de model Toyota, nu a reușit să frâneze la timp, iar cele două vehicule s-au izbit.

Adolescenta va fi operată

În urma impactului, tânăra a fost transportată de urgență cu ambulanța la Spitalul Clinic Republican din Tiraspol.

Medicii au diagnosticat-o cu fractură a ambelor oase ale gambei, iar aceasta urmează să fie supusă unei intervenții chirurgicale.

Autoritățile au inițiat o anchetă.

Accident Tiraspol/ Пресс-центр МВД ПМР

Accident Tiraspol/ Пресс-центр МВД ПМР