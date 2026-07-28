Amalgamare cu scandal la Hîncești. Locuitorii satului Sofia au protestat față de propunerea de unire cu localitatea Cărpineni. Oamenii îl acuză pe primar că ar încerca să influențeze consilierii locali să voteze în favoarea acestei opțiuni, deși ei își doresc alipirea la comuna Lăpușna, pe care o consideră mai apropiată și mai bine dezvoltată. Nemulțumiți, sătenii au mers la ședința Consiliului Local, care a început cu discuții aprinse.

„Noi vrem cu Lăpușna, iar primarul vrea cu Cărpineni, vrea să ne ducă unde vrea el! Vrem cu Lăpușna deoarece este mai aproape, la doar 5 km, ne ducem și pe jos dacă ne trebuie”

„Nouă dacă ne trebuie la primărie, la Lăpușna, de acolo m-am dus la Hîncești sau la Chișinău, într-un drum. Adică nu trebuie să mă întorc, în caz că am o problemă cu imobilul sau terenul agricol și să mă duc înapoi la Cărpineni.”

„Vrem să fim auziți și luați în considerare. 80% din oamenii din sat vor amalgamarea cu Lăpușna, ci nu cu Cărpineni. Noi nu suntem ascultați, deoarece decid consilierii, iar consilierii au fost propuși de primar.”

Deciși să se facă auziți, oamenii au mers la primărie, acolo unde astăzi a avut loc ședința consiliului local privind propunerea de amalgamare voluntară între satele Sofia, Negrea și Cărpineni.

„Voi, consilierii, puteți să hotărâți această întrebare?

- De ce noi?

- Pentru că în spatele vostru stă poporul.”

„Mai întâi trebuiau să fie consultările publice, apoi inițierea procesului de amalgamare, crearea grupului de luru și restul ațiunilor.”

Într-un final, după votul celor 8 consilieri, propunerea de amalgamare voluntară cu Cărpineni a fost respinsă.

Natalia GÎNGA, REPORTER PRO TV: „Ședința consiliului a durat mai bine de o oră și s-a încheiat cu dispute aprinse. Decizia a fost votată cu 3 voturi pentru unirea cu Cărpineni și 5 voturi pentru comasarea cu Lăpușna.”

Ion MÎRZA, PRIMAR SOFIA, HÎNCEȘTI: „Eu nu pot să influențez asupra consilierilor. Ei decid. Astăzi s-a decis că sunt împotriva amalgamării cu Cărpineni. Asta înseamnă că altă ședință nu va fi, iar Sofia va fi amalgamată normativ.”

Amalgamarea normativă a localităților va începe după 31 iulie. Acum câteva zile Congresul Autorităților Locale din Moldova a anunțat că acest termen este ilegal și un abuz de putere și că primarii ar fi presați și șantajați financiar, pentru a lua decizii favorabile reformei. Președintele Parlamentului, Igor Grosu a respins acuzațiile.

Igor GROSU, PREȘEDINTELE PARLAMENTULUI: „Haideți vă rog să nu dezinformăm pentru că facem o mare deserviciu țării. Peste 80 de primării au primit stimulet financiar.Dacă nu cunoașteți, sunați la Guvern, sunați-mă pe mine. Dacă nu vă răspunde Guvernul, vă răspund eu”

Vasile TOFAN, PREMIER: „Eu cred că nu trebuei să escalăm lucruruile. Cred că în fiecare caz concret trebuie să găsim compromisuri. Nu trebuie să sune cineva de la Chisinău si să dea indicații. Trebuie să găsim compromisuri, să auzim oamenii, dar în același timp trebuie să facem reforma asta. "

Potrivit Cancelariei de Stat, 175 de primării au adoptat deja deciziile finale privind reforma Guvernului menită să unească primăriile mici pentru a dezvolta comunități mai puternice. Obiectivul autorităților este ca până după alegerile locale din 2027 să nu mai existe primării cu o populație mai mică de 3000 de locuitori.