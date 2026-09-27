Relații tensionate cu părinții și cu semenii de la școală, situații de bullying, anxietate sau depresia – sunt câteva dintre șirul lung al provocărilor prin care trec majoritatea adolescenților. În ajutorul lor, Centrul Național de Prevenire a Abuzului față de copii a lansat o aplicație mobilă. Pe lângă informații utile, elaborate pentru vârsta și interesul lor, copiii pot discuta, confidențial, și cu un psiholog.

Un produs digital nou, destinat adolescenților, a fost lansat de Centrul Național de Prevenire a Abuzului. Aplicația are scopul să prevină abuzul și exploatarea sexuală în rândul tinerilor.

Daniela SÂMBOTEANU, DIRECTOAREA CENTRULUI NAȚIONAL DE PREVENIRE A ABUZULUI FAȚĂ DE COPII: „Articole pe care noi le elaborăm, scrise, vloguri cu psihologi, informații scurte despre bullying, consimțământul sexual.Sunt teste psihologice, un alt produs integrat pe platformă. Și unul valoros sunt istoriile fetelor și băieților, prezentate la tematici diferite, în formă de mici filme, documentare video. Abordează subiecte precum cyber bullying, abuzul sexual sau exploatarea prin muncă, riscurile în relații de dragoste între adolescenți, puterea de a spune nu, de a fi conștient de consimțământul pe care îl dai”.

Cei care descarcă aplicația au acces la un chat online gratuit și confidențial cu un psiholog instruit, alături de care adolescenții pot găsi soluții pentru grijile sau problemele cu care se confruntă și pot fi ajutați să-și îmbunătățească starea de bine.

Daniela SÂMBOTEANU, DIRECTOAREA CENTRULUI NAȚIONAL DE PREVENIRE A ABUZULUI FAȚĂ DE COPII: „Am observat a fost o tendință după pandemia, când au început să vină multe întrebări de la adolescenți pe canalul de feedback a site-ului. Copiii se adresau cu subiecte concrete, îngrijorări concrete, provocări cu care se întâlnesc”.

Potrivit autorilor acestui proiect, în mare parte, platforma a fost accesată de adolescente care au între 14 și 17 ani.

Aliona BABACHIȘVILI, COORDONATOARE DE PROIECTE, CNPAC: „Reieșind din discuțiile care stau de cealaltă parte a chat-ului avem problema de relaționare cu părinții, dificultate de înțelegere reciprocă. Pe locul doi e relația între semeni la școală, când e copilul exclus din grup, se simte singur. Probleme de depresie, anxietate. Când observă că adolescentul este în risc întotdeauna îi referim la Centre pentru Sănătate Mentală sau organe competente”.

Platforma 12 PLUS e un ecosistem mai complex, creat în 2016. A început cu un site pentru adolescenți, ulterior s-a extins pe rețele de socializare Facebook, Instagram și Tik Tok.

Daniela SÂMBPTEANU, DIRECTOAREA CENTRULUI NAȚIONAL DE PREVENIRE A ABUZULUI FAȚĂ DE COPII: „Scopul aplicației e să creștem reziliența adolescenților față de orice tip de riscuri și să le oferim copiilor oportunitatea să se informeze din surse documentate, bazate pe evidențe. 12Plus este deja în buzunarul fiecărui adolescent”.