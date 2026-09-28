O fată de 14 ani a ajuns la spital, după ce ar fi consumat alcool, în timp ce se afla cu un grup de adolescenți, pe malul unui lac din Ceadîr-Lunga. Am încercat să aflăm care este starea de sănătate a fetei, însă responsabilii de la Spitalul Raional Ceadîr-Lunga au refuzat să ofere informații pentru PRO TV.

Potrivit poliției, cazul a fost înregistrat aseară, după ce unul dintre adolescenți a solicitat intervenția ambulanței. Fata a fost transportată la Spitalul Raional Ceadîr-Lunga, unde îi este acordat ajutor medical.

Polițiștii documentează cazul.

Recomandările poliției

În acest context, poliția recomandă părinților să discute cu copiii despre riscurile consumului de alcool și să acorde o atenție sporită anturajului și activităților acestora.