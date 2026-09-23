O fată de 16 ani este căutată de poliția capitalei, după ce a plecat de la domiciliu și nu a mai revenit. Fata a ieșit din casă în după-amiaza zilei de 22 septembrie, iar organele de drept au reușit ulterior să ia legătura telefonic cu ea. După discuție însă, adolescenta a închis telefonul, iar locul în care se află în prezent nu este cunoscut.
Potrivit informațiilor preliminare, fata a plecat de la domiciliu în data de 22 septembrie, în jurul orei 16:00, într-o direcție necunoscută.
Poliția oferă următoarele semnalmente: păr brunet, ochi căprui, aproximativ 1,60 metri înălțime și constituție slabă.
La momentul plecării de la domiciliu, copila era îmbrăcată în haine sport de culoare neagră.
Poliția cere ajutorul cetățenilor
Persoanele care dețin informații despre locul aflării fetei sunt rugate să apeleze Serviciul Unic de Urgență 112 sau să contacteze Inspectoratul de Poliție Centru.