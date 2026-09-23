O fată de 16 ani, de negăsit după ce a plecat de acasă: Poliția capitalei solicită ajutorul cetățenilor pentru identificarea ei

O fată de 16 ani este căutată de poliția capitalei, după ce a plecat de la domiciliu și nu a mai revenit. Fata a ieșit din casă în după-amiaza zilei de 22 septembrie, iar organele de drept au reușit ulterior să ia legătura telefonic cu ea. După discuție însă, adolescenta a închis telefonul, iar locul în care se află în prezent nu este cunoscut.