O femeie de 50 de ani a fost rănită după ce a fost lovită de un automobil chiar în timp ce traversa regulamentar strada, pe o trecere de pietoni nesemaforizată, în Tiraspol. Victima a fost transportată la spital.

Accidentul s-a produs în după-amiaza zilei de 21 iulie, pe strada Krasnodonskaia din Tiraspol.

Potrivit informațiilor preliminare, un bărbat în vârstă de 68 de ani, aflat la volanul unui microbuz de marca Mercedes, a lovit o femeie de 50 de ani, care traversa strada pe o trecere de pietoni nesemaforizată.

Victima a suferit o fractură la picior

În urma impactului, femeia s-a ales cu o fractură la un picior și mai multe escoriații. Aceasta a fost transportată la spital, unde a primit îngrijirile medicale necesare, ulterior fiind externată cu recomandarea de a urma tratament în regim ambulatoriu.

Șoferul nu consumase alcool

Potrivit autorităților, atât conducătorul auto, cât și pietonul au fost testați, iar rezultatele au arătat că niciunul nu se afla sub influența alcoolului în momentul producerii accidentului.