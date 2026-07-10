O femeie a fost condamnată la trei ani și șase luni de închisoare pentru trei infracțiuni de trafic de influență, după ce a primit bani de la două persoane, cărora le-a promis că le poate ajuta să obțină permisul de conducere și permisul de port-armă. Instanța i-a stabilit femeii un termen de probațiune de 3 ani.

Potrivit Procuraturii Anticorupție, în primul caz, femeia a primit de la o persoană 410 euro după ce a promis că poate interveni pentru promovarea cursurilor necesare obținerii permisului de port-armă și a altor cursuri organizate de Academia Militară.

Într-un alt episod, femeia a primit de la un alt cetățean 1.240 de euro și 8.048 de lei și i-a promis că va influența membrii Comisiei de examinare auto să obțină permisul de conducere.

Totodată, i-au fost confiscați bani, mai exact 13.048 de lei și a 1.650 de euro, pe care instanța i-a considerat proveniți din infracțiune.