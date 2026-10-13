O femeie de 70 de ani din Dondușeni a rămas fără 30.000 de lei de pe cardul de pensie, după ce a fost sunată de persoane care s-au prezentat drept electricieni. Aceștia au convins-o să le comunice un cod primit prin SMS, iar ulterior i-au fost retrași banii de la un bancomat.

Potrivit poliției, escrocii i-au spus femeii că trebuie să-și schimbe contorul electric. Sub acest pretext, au determinat-o să le comunice codul primit prin SMS.

Ulterior, de pe cardul de pensie au fost efectuate trei retrageri de numerar, a câte 10.000 de lei fiecare. Femeia a raportat cazul abia acum, deși fapta a fost comisă anterior.

60 de tentative de escrocherie, dejucate

În ultimele 24 de ore, autoritățile nu au înregistrat cazuri noi de escrocherie telefonică. Totodată, au fost dejucate 60 de tentative de fraudă, înainte ca victimele să sufere prejudicii.

Poliția îndeamnă cetățenii să nu divulge codurile primite prin SMS sau datele bancare persoanelor necunoscute, chiar dacă acestea se prezintă drept angajați ai unor companii ori instituții.

O altă femeie, înșelată cu promisiuni de investiții

Un caz similar a fost anunțat ieri de poliție, după ce o femeie de 65 de ani din Chișinău a pierdut aproape 300.000 de lei. Escrocheria s-a desfășurat în perioada ianuarie-septembrie. Persoanele care au contactat-o s-au prezentat drept reprezentanți ai unei instituții de reglementare a pieței valorilor mobiliare și i-ar fi promis recuperarea banilor investiți pe o platformă.

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