O femeie de 77 de ani a căzut într-un groapă plină cu apă, în mijlocul unui trotuar din sectorul Botanica al capitalei. Din fericire, bătrâna s-a ales cu leziuni ușoare, fiind ajutată de trecători să iasă din groapă. Întrreprinderea Apă Canal Chișinău a precizat că incidentul nu are legătură cu lucrările echipei sale, care muncea în preajmă.

„Smart oraș. Femeia a căzut în această gaură de fântână. Aici totul plutește.”

Incidentul s-a produs astăzi, la intersecția străzilor Independenței cu bulevardul Traian. Momentul a fost surprins de o cameră de bord, din care se vede cum femeia de 77 ani, merge pe trotuar și deodată se prăbușește în căminul de apeduct plin cu apă, în timp ce alți trecători îi sar în ajutor.

În urma incidentului, femeia a suferit leziuni ușoare și nu a avut nevoie de asistență medicală. Potrivit martorilor, la fața locului au intervenit angajații întreprinderii „Apă-Canal”, care au sistat alimentarea cu apă.

„Acest bărbat era cât pe ce să cadă, cât punea panglica.”

Reprezentanții Apă-Canal Chișinău au precizat că o echipă a întreprinderii efectua lucrări pentru remedierea unei avarii la magistrala de alimentare cu apă, în apropierea locului incidentului. Potrivit instituției, cele două cazuri nu au nicio legătură. Astfel că nu e clar cum de s-a surpat pavajul și de unde s-a luat apa?