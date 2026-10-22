O femeie din capitală de 62 de ani a rămas fără 170 de mii de lei, după ce a căzut în plasa escrocilor. Banii au fost luați de o altă femeie de 67 de ani care a fost reținută.

Potrivit poliției, a fost stabilit că femeia ar fi luat banii de la o altă femeie care a fost păcălită de alți membri ai grupării sub pretextul „protejării” banilor personali.

La scurt timp, aceasta a fost identificată și reținută de polițiști.

Poliția a făcut publică discuția telefonică în care femeii i se explică unde să ducă banii și alte detalii.

Femeia este cercetată penal

Femeia este cercetată penal și ar putea sta până la 5 ani la închisoare.