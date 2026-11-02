Două cazuri de escrocherie telefonică, cu un prejudiciu total de peste 900.000 de lei, au fost înregistrate de poliție în weekend. Într-unul dintre cazuri, o femeie de 60 de ani din raionul Ștefan Vodă a rămas fără aproape 650.000 de lei, bani economisiți timp de 20 de ani.

Potrivit poliției, escrocheria a avut loc în perioada 29–30 octombrie, când femeia a fost apelată de persoane necunoscute, care au indus-o în eroare, spunându-i că ar exista tentative de sustragere a banilor din conturile sale bancare.

Sub acest pretext, suspecții au convins-o că trebuie să le transmită banii pentru a putea identifica persoanele care ar fi încercat să-i fure economiile. Femeia a înmânat personal unui curier suma de aproape 650.000 de lei, reprezentând economiile acumulate din salariu pe parcursul a două decenii.

Poliția precizează că al doilea caz a fost raportat de victimă abia în acest weekend, deși fapta fusese comisă anterior.

Totodată, datorită vigilenței cetățenilor, alte 55 de tentative de escrocherie au fost dejucate înainte de a produce prejudicii.

Îndemnul poliției

Poliția avertizează cetățenii să nu transmită bani persoanelor necunoscute, indiferent de motivele invocate. Polițiștii și angajații instituțiilor bancare nu solicită predarea banilor pentru protejarea economiilor sau identificarea unor presupuşi infractori.

Persoanele care primesc astfel de apeluri sunt îndemnate să întrerupă imediat convorbirea și să sesizeze Poliția la numărul de urgență 112.