Poliția vine cu precizări după apariția în mediul online a informațiilor publicate de o mamă, care a sesizat un presupus caz de abuz sexual asupra fiicei sale minore. Organele de drept spun că au fost sesizați despre caz încă la 28 mai 2026 și că ancheta penală este în desfășurare.

Potrivit poliției, sesizarea viza presupuse acțiuni cu caracter sexual asupra unei copile din raionul Călărași, care, la acel moment, se afla în raionul Ștefan Vodă.

Imediat după sesizare, organele de drept au dispus și efectuat, în regim prioritar, expertiza medico-legală a fetei.

Conform concluziilor acesteia, nu au fost constatate semne care să confirme comiterea unui act sexual.

Totuși, anchetatorii au continuat examinarea cazului, întrucât sesizarea viza presupuse acțiuni cu caracter sexual asupra unui copil.

Un bănuit a fost identificat și audiat

Pe acest caz a fost pornită o cauză penală, iar în cadrul urmăririi penale au fost audiate persoanele relevante și mai mulți martori.

Copila a fost audiată în condiții speciale, cu respectarea garanțiilor prevăzute de lege și a interesului superior al copilului.

O persoană a fost identificată și audiată în calitate de bănuit. Aceasta nu recunoaște comiterea faptelor investigate.

Pentru stabilirea tuturor împrejurărilor, anchetatorii au dispus mai multe evaluări și expertize de specialitate, inclusiv evaluarea psihologică și expertiza psihiatrică a minorei.

Ancheta continuă

Investigația se desfășoară sub conducerea procurorului. Polițiștii întreprind în continuare acțiunile procesuale necesare pentru administrarea probelor.

Poliția precizează că, pentru protejarea interesului superior al copilului și pentru a nu prejudicia ancheta, nu va divulga identitatea fetei, conținutul declarațiilor acesteia sau alte informații care ar putea conduce la identificarea sa.