O mamă și copilul ei au avut nevoie de îngrijiri medicale după ce au fost implicați într-un accident rutier produs astăzi, în jurul orei 14:25, pe strada Ion Creangă din orașul Vadul lui Vodă, municipiul Chișinău.

Potrivit informațiilor preliminare, cei doi se aflau într-un automobil de marca Ford, care a fost implicat într-o coliziune cu un Nissan. În urma impactului, ambii au fost preluați de ambulanță și transportați la spital.

La fața accidentului au intervenit serviciile specializate, iar organele de drept urmează să stabilească toate împrejurările în care s-a produs impactul.