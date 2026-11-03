O femeie de 34 de ani și fiica sa de 8 ani, din raionul Ungheni au ajuns la spital după ce s-au intoxicat cu monoxid de carbon emanat de la o sobă defectă, în propria locuință.

Potrivit Inspectoratului General pentru Situații de Urgență, apelul la 112 a fost înregistrat în jurul orei 07:00, la Pîrlița. Intoxicația celor două victime s-ar fi produs după ce fumul nu a fost evacuat corespunzător prin canalul de fum și a pătruns în locuință prin fisurile sobei.

Mama și fiica sa au fost transportate la spital pentru îngrijiri medicale, starea lor fiind stabilă.

Recomandările salvatorilor pentru evitarea intoxicațiilor

IGSU îndeamnă cetățenii să verifice periodic sobele și canalele de evacuare a fumului, să nu utilizeze instalații defecte sau improvizate și să aerisească încăperile în timpul și după folosirea acestora. De asemenea, salvatorii recomandă stingerea focului din sobă înainte de culcare și evitarea somnului în încăperi în care persistă miros de fum.

Bilanțul intoxicațiilor cu monoxid de carbon de la începutul anului

Potrivit datelor IGSU, de la începutul anului 2026, în Republica Moldova au fost înregistrate 29 de cazuri de intoxicație cu monoxid de carbon provocate de sobe. În urma acestora, 48 de persoane, inclusiv 18 copii, au avut de suferit, iar cinci persoane au decedat.

Cel mai recent caz s-a produs la Sîngerei unde doi bărbați au fost găsiți morți în casă, după ce s-ar fi intoxicat cu monoxid de carbon

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