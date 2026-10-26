Două persoane au ajuns la spital, după ce mașina în care se aflau s-a izbit într-un pilon, astăzi în sectorul Ciocana al capitalei. Imaginile au fost suprinse de redacția PRO TV.

Contactați de PRO TV, responsabilii de la poliție ne-au precizat că accidentul s-a produs în jurul orei 14:00, pe strada Alecu Russo. Un automobil ar fi lovit o bordură din beton, după care a fost proiectat într-un pilon electric. Din inerție, mașina a lovit alte două automobile, conduse de bărbați de 22 și 38 de ani.

În urma impactului, șoferul primului automobil și pasagerul acestuia au fost transportați la spital pentru investigații medicale.

Cercetările pe caz continuă.

La locul accidentului, au intervenit echipele de poliție, medicii de pe ambulanță și salvatorii de la IGSU.

Totodată, RTEC a menționat că în urma accidentului este afectată circulația troleibuzelor din zonă.

Astfel, rutele nr. 12, 21, 23, 24 și 26 sunt redirecționate de pe strada Meșterul Manole - strada Uzinelor - strada Tudor Vladimirescu.