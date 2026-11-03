O moldoveancă de 65 de ani a fost condamnată în Rusia la 14 ani de închisoare pentru trădare de patrie, potrivit unui comunicat publicat de instanța regională din Krasnodar . Femeia este acuzată că a fotografiat un obiectiv militar și a transmis imaginile unui reprezentant al Serviciului de Informații și Securitate.

Potrivit anchetatorilor ruși, învinuita care deținea cetățenia Republicii Moldova și a Federației Ruse, locuia la Moscova. În februarie 2026, în timp ce se afla la tratament într-un sanatoriu din Anapa, aceasta a fotografiat un obiectiv al Ministerului rus al Apărării și a transmis imaginile printr-o aplicație de mesagerie unui reprezentant al SIS.

De asemenea, anchetatorii ruși susțin că femeia știa că serviciile moldovenești ar acționa în interesul Serviciului de Securitate al Ucrainei. Potrivit instanței, fotografiile ar fi putut fi folosite pentru pregătirea unor atacuri asupra obiectivelor militare din regiunea Krasnodar.

Reacția Ministerului de Externe de la Chișinău

Ministerul Afacerilor Externe anunță că Ambasada Republicii Moldova la Moscova a solicitat autorităților ruse informații oficiale despre situația femeii, însă nu a primit, deocamdată, un răspuns.

MAE precizează că infracțiunea de trădare de patrie, prevăzută de articolul 275 din Codul penal rus, poate fi imputată exclusiv cetățenilor Federației Ruse. Astfel, există posibilitatea ca femeia să fi fost reținută și cercetată în calitate de cetățean rus, ceea ce ar putea limita accesul misiunii diplomatice la informații.

Un alt cetățean moldovean, condamnat la detenție pe viață în Rusia

Un moldovean de 32 de ani a fost condamnat la detenție pe viață de un tribunal din Moscova, fiind găsit vinovat de uciderea unei femei și a fiicei acesteia de nouă ani. Crima a fost comisă în februarie 2015, într-un apartament de lux din centrul capitalei ruse, scrie presa rusă. Am solicitat o reacție din partea Ministerului Afacerilor Externe, însă nu am primit, deocamdată, un răspuns.

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