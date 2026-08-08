La început, dragostea lor a trecut prin stomac, iar peste ani, a traversat mări și țări, mai exact din Danemarca până-n Republica Moldova. Este istoria dintre o moldoveancă și un chinez, care în prezent sunt uniți prin familia pe care o formează și afacerea în domeniul horeca, pe care o dezvoltă. La restaurant, unde servesc mâncare japoneză și chinezească și-au propus să ofere sentimentul de acasă, mai ales că totul este preparat în fața clienților, iar socializarea, lejeritatea și simplitatea fac echipă.

Carolina PALEGA, ANTREPRENOARE: „A trecut dragostea prin stomac."

Apoi a crescut, s-a maturizat și chiar a călătorit. Ei sunt Carolina, partenerul ei Qi și fiul lui - Yang. Formează o familie de aproape zece ani și muncesc împreună în restaurnatul pe care l-au deschis acum mai bine de un an la Chișinău.

Qi CHEN, ANTREPRENOR: „Noi decidem ce oferim să mănânce clientul. Omakase înseamnă că fiecare zi e diferită, dacă azi am fructe de mare proaspete pe ele le voi pregăti. A doua zi ofer altceva, adică clientul are încredere în chef. Iar eu îți voi oferi cele mai bune lucruri."

Zhouyang CHEN, ELEV: „Învăț foarte multe la restaurant, încerc, și fac progrese muncind aici. Învăț cum se fac sushi și urmează să-mi ajut părinții."

Valeria CAPRA, REPORTER PRO TV: „La restaurant este servită mâncare japoneză și chinezească. Cel mai mult își doresc să ofere oamenilor sentimentul de acasă, motiv pentru care pozițiile din meniu sunt pregătite în fața clientului, iar socializarea este garantată."

Carolina PALEGA, ANTREPRENOARE: „Am adus un mix de design, minimalismul danez și în noi – degajamentul. Noi lucrăm mereu în fața oamenilor. Ai intrat, ești străin, ieși de aici și deja suntem cumetri. Așa simt."

Iar ceea ce îi face diferiți, evident se ascunde în detalii. Bucatele pe care le servesc devin savuroase datorită experienței în domeniu a lui Qi, dar și sosurilor...

Qi CHEN, ANTREPRENOR: „Toate sosurile le fac eu. Teriyaki îl pregătesc mereu chiar dacă durează mai bine de o oră. Cred că asta face diferență. De asemenea nu îmi place crema de brânză și sushi le fac cu maioneză japoneză."

Qi CHEN, ANTREPRENOR: „Pe partea de chef sunt un pic nebun, vreau totul 100 de procente perfect."

Acum e clar de ce dragostea dintre Carolina și Qi a trecut prin stomac. Povestea lor însă a început în Danemarca. Carolina și-a dorit un nou început, a plecat să studieze, sa muncească și totodată să locuiască în această țară.

Carolina PALEGA, ANTREPRENOARE: „Unde am venit eu? Pentru că afară plouă, te simți singur, cultura unde lumea comunică în alt mod. Ca să ieși la un film, trebuie să faci programare, să te vezi cu prietenii. În Moldova totul e mai spontan. Peste trei luni l-am cunoscut pe Qi."

Care, era deja stabilit de ceva timp și muncea la propriul restaurant cu specific japonez. Danemarca a fost și pentru el un fel de nou început, mai ales că în China tatăl său deținea peste 20 de restaurante. El însă pe lângă bucătărie chinezească a fost atras de cea japonează, așa ca a studiat de la cei mai buni și a încercat.

Qi CHEN, ANTREPRENOR: „Dacă nu ai un profesor bun speli orezul trei sau patru ani. După două sau trei luni el m-a învățat aproape tot. În Danemarca, restaurantele sunt bussines de familie, muncesc cu soțul surorii mele. Desigur aveam câteva economii, părinții mi-au oferit suport. În orice restaurant este foarte greu la început. Trebuie să gătești cu inima. Iar clientului să nu-i rămână decât să se îndrăgostească de mâncarea ta."

O fi întâmplare, destin sau pur și simplu viața, cei doi s-au întâlnit în ziua în care Carolina își căuta un job...și a dat de restaurantul lui Qi.

Carolina PALEGA, ANTREPRENOARE: „Era o zi posomorâtă, o sută de procente. Am intrat într-un restaurant, el tăia acolo sushi. L-am întrebat, What kind of asian are you? El a zis ”Chinese” ”Nihao”

Iar de atunci, împart fiecare zi și își împărtășesc din cultură, dar și limba nativă...

„Bună ziua, sănătate, noroc.

Și evident, mâncare... Zeama."

Qi CHEN, ANTREPRENOR: „Cioric, piftie, mămăligă.Îi plac cighiri, tot ce conține usturoi, adjica."

Zhouyang CHEN, ELEV: „Sunt multe lucruri noi pe care nu le-am mai văzut în țările unde am locuit. Când e vreo petrecere oamenii de aici dansează mult, noi nu prea, dar ne place să-i privim."

După mai bine de 9 ani, revenirea în Moldova este transformatoare pentru toți trei, deopotrivă, mai ales că dorul a fost neașteptat de mare pentru Carolina.

Carolina PALEGA, ANTREPRENOARE: „Mirosul ăsta după ploaie, în Danemarca la cât plouă, el nu există. În Moldova este un miros specific. Mi-am dat seama cât de mult înseamnă să ai familia alături. Acolo nu prea ai pe cine suna, chiar și sora lui, ea stă în alt oraș. În oricare moment greu eu am pe cine suna, știu că cineva mă va ajuta."

Qi CHEN, ANTREPRENOR: „De ce am ales Moldova, suntem confortabili în Danemarca, avem restaurant, casă, câinele. Dar după ora 20 nu vezi un om pe stradă. Ne gândeam că suntem tineri, dar nu savurăm. Am fi putut alege între două țări, precum Spania și Moldova, dar avem familie aici."

Au energie, spun că sunt entuziasmați de această etapă pe care o traversează și se gândesc la planuri pentru a se dezvolta profesional.

Carolina PALEGA, ANTREPRENOARE: „Ne-am mai dori un restaurant cu specific chinezesc, un bar pentru bowl. Pentru că părinții mei sunt deja pensionari mi-aș dori să vină și ei aici, sigur dacă le va plăcea."