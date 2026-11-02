O nouă schemă de escrocherie îi vizează pe proprietarii de locuințe. Indivizi care se dau drept angajați ai Poliției, SIS sau ai băncilor îi conving pe oameni să-și vândă urgent apartamentele, sub pretextul că astfel își protejează averea. În realitate, victimele riscă să piardă și locuința, și banii. Uniunea Agențiilor Imobiliare vine cu avertismente pentru proprietari.

Schema începe, de regulă, cu un apel telefonic. Escrocii se prezintă drept angajați ai unor instituții publice sau bănci și le spun proprietarilor că cineva ar încerca să le ia locuința ori să contracteze credite în numele lor.

Sub pretextul că trebuie să-și protejeze bunurile, oamenii sunt îndemnați să vândă urgent apartamentul și să transmită banii unui curier sau într-un așa-numit cont sigur. Uneori, li se promite că vânzarea este doar una formală și că își vor primi locuința înapoi. În realitate, tranzacția este perfect valabilă, iar proprietarul riscă să piardă definitiv imobilul și banii.

Uniunea Agențiilor Imobiliare îi îndeamnă pe cetățeni să nu ia decizii sub presiune, să nu contracteze credite și să nu transmită bani unor persoane necunoscute. Orice informație trebuie verificată direct la instituția invocată, folosind datele de contact de pe pagina oficială. De asemenea, oamenii sunt sfătuiți să discute cu persoane de încredere și să verifice separat identitatea agenților imobiliari sau a notarilor recomandați de apelanți.

CUM VĂ PROTEJAȚI LOCUINȚA?

NU VINDEȚI LOCUINȚA și nu luați credite la indicația unor persoane necunoscute.

NU PREDAȚI BANI unui curier și nu transferați sume într-un „cont sigur”.

VERIFICAȚI APELUL – contactați instituția invocată la numărul de pe pagina oficială.

CEREȚI SFATUL UNEI PERSOANE DE ÎNCREDERE și nu acționați sub presiune.

VERIFICAȚI AGENTUL ȘI NOTARUL – nu presupuneți că aceștia colaborează cu persoanele care v-au telefonat.

Escrocii folosesc și numele unor companii pentru a obține date personale. Se dau drept angajați Premier Energy sau Energocom și cer informații despre consumatori, sub pretextul schimbării ori verificării contoarelor. O bancă avertizează și asupra mesajelor false prin care oamenii sunt îndemnați să-și actualizeze datele. Potrivit Serviciului 112, numărul apelurilor suspecte a crescut de la 588 la începutul lunii octombrie la 728 în a doua jumătate a lunii.