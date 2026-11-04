O pădure de plop va fi plantată pe o suprafață de 40 de hectare, în satul Pogănești, raionul Hîncești. Acțiunea este programată pentru 14 noiembrie și face parte din campania „Generația Pădurii”. În aceeași zi, participanții vor putea dona haine pentru persoanele care au nevoie de sprijin.

Ministrul Mediului, Gheorghe Hajder, anunță că evenimentul va fi organizat în colaborare cu AO „CONCORDIA Proiecte Sociale Moldova”. Hainele donate trebuie să fie curate, călduroase și în stare bună și pot fi destinate persoanelor de toate vârstele, inclusiv nou-născuților.

Acestea vor fi colectate la standul CONCORDIA, amenajat în cadrul evenimentului, iar ulterior vor fi distribuite în cele 36 de centre ale organizației din țară. Cei care nu pot ajunge la Pogănești vor putea dona haine și la centrele CONCORDIA din alte raioane.

Cum se pot înscrie voluntarii

Persoanele care doresc să participe la plantare pe cont propriu sunt îndemnate să se înregistreze în prealabil, pentru o mai bună organizare a evenimentului. Formularul de înscriere este disponibil AICI.

Autoritățile anunță că vor reveni cu detalii despre plantările organizate în alte raioane, precum și cu lista locațiilor în care vor putea participa voluntarii.

„Să facem două fapte bune într-o singură zi: să plantăm mai mulți copaci și să ajutăm mai multe persoane. Împreună suntem Generația Pădurii”, a transmis ministrul Mediului, Gheorghe Hajder.