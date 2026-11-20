Elevii din clasele I–IX ar putea avea, începând cu septembrie 2027, câte o oră de lectură critică pe săptămână, iar cei din clasele a V-a – a VIII-a ar urma să studieze obligatoriu câte o oră de STEAM. Totodată, aproximativ 6.000 de elevi vor beneficia de lecții suplimentare gratuite la matematică. Sunt câteva dintre măsurile incluse într-un plan național elaborat de Ministerul Educației și Cercetării.

Planul a fost prezentat vineri de ministrul Educației, Dan Perciun, și are la bază rezultatele Republicii Moldova la evaluarea internațională PISA 2025. Potrivit datelor, doar 48,3% dintre elevi au atins nivelul de bază la lectură, 44,2% la matematică și 53,9% la științe.

Ministerul își propune să reducă diferențele dintre rezultatele elevilor din mediul rural și urban cu cel puțin 30%.

„Ne dorim ca tinerii să poată înțelege un text, să evalueze credibilitatea informațiilor și să atingă un nivel minim de competență în lectură. La științe, vrem să știe să lucreze cu date, să explice fenomene și să-și dezvolte competențele de cercetare. La matematică, să poată rezolva probleme și să explice de ce soluțiile propuse au sens. Pentru a atinge aceste obiective, ne propunem să investim suplimentar circa 90 de milioane de lei doar în 2027”, a declarat Dan Perciun.

Cărți gratuite și lecții suplimentare la matematică

Ora de lectură critică va fi inclusă în programul de limbă de instruire, iar elevii vor exersa lectura și la alte discipline. Cei care vor participa la PISA 2029 vor primi câte două cărți în 2027 și alte două în 2028.

Pentru elevii claselor I–IV, ministerul planifică procurarea a aproximativ 216.000 de cărți, în valoare de 21,6 milioane de lei.

Tot din septembrie 2027, aproximativ 6.000 de elevi vor putea beneficia de câte 40 de ore gratuite de sprijin la matematică pe semestru. Programul va începe cu elevii clasei a VIII-a, selectați în urma unei testări inițiale.

Ore obligatorii de STEAM și laboratoare modernizate

Ministerul propune introducerea unei ore obligatorii de STEAM pentru elevii claselor a V-a – a VIII-a și a unei ore suplimentare de științe pentru cei din clasa I.

Până în 2031, peste 500 de laboratoare de fizică și chimie din 250 de școli ar urma să fie dotate cu echipamente moderne.

Schimbări la examenele de gimnaziu

În sesiunea din iunie 2027, cel mult doi itemi din testele de matematică și limba și literatura română ar urma să fie reformulați, astfel încât elevii să aplice în situații practice ceea ce au învățat la școală.

Materia de examen, durata și structura testelor vor rămâne neschimbate, a precizat directoarea Agenției Naționale pentru Curriculum și Evaluare, Lilia Ivanov.

Totodată, în aprilie 2027, elevii clasei a VIII-a vor participa la o evaluare-pilot care va reuni fizica, chimia și biologia.

Mii de profesori vor beneficia de instruire

Pentru aplicarea reformelor, aproximativ 2.000 de profesori de limba română și 4.000 de învățători vor urma cursuri de formare pentru predarea lecturii critice. Alți 150 de profesori de matematică vor beneficia de instruire și mentorat, iar 800 de profesori de științe vor fi pregătiți pentru predarea STEAM.

Planul, cu un buget estimat la 400 de milioane de lei, urmează să fie supus consultărilor publice.

Până la următoarea evaluare PISA, programată în 2029, MEC își propune ca cel puțin 60% dintre elevi să atingă nivelul de bază la lectură și științe și minimum 55% la matematică. Rezultatele vor fi anunțate în 2030.