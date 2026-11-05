Șoferii care circulă prin sectorul Buiucani al capitalei trebuie să țină cont de noi restricții de trafic. Circulația rutieră este suspendată parțial pe strada Drumul Taberei, pe tronsonul din apropierea blocului de locuințe de pe strada Vasile Lupu 59.
Potrivit Poliției, măsura a fost instituită în baza unei dispoziții a Primăriei Chișinău și este necesară pentru desfășurarea lucrărilor de reparație.
Restricțiile vor rămâne în vigoare până la 31 decembrie.
Poliția îndeamnă șoferii și ceilalți participanți la trafic să manifeste prudență în zonă și să respecte indicatoarele rutiere temporare.