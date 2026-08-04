O tânără de 22 de ani din Chișinău a fost condamnată la cinci ani de închisoare cu executare într-un penitenciar de tip semiînchis pentru femei, după ce a pus în circulație bancnote false pentru a cumpăra un telefon mobil.

Potrivit Procuraturii Generale, totul s-a întâmplat în august 2023. Tânăra a contactat pe Facebook proprietarul unui telefon scos la vânzare și i-a achitat bunul cu 23 de bancnote false a câte 50 de dolari. Deși vânzătorul i-a propus să verifice autenticitatea banilor la o casă de schimb valutar, aceasta a refuzat. Ulterior, bărbatul a constatat că bancnotele erau false și a sesizat autoritățile.

Ancheta a stabilit că tânăra primise bancnotele de la alte persoane, aflate încă în curs de identificare. După cumpărare, ea a revândut telefonul cu 600 de euro, iar banii au fost transmiși persoanei care îi dăduse indicațiile.

Ce a arătat expertiza

Expertiza a confirmat că bancnotele erau contrafăcute, fiind realizate prin tehnici computerizate. Tânăra a recunoscut că a folosit banii falși.

Tânăra - dată în căutare

Dosarul a fost examinat în lipsa ei, aceasta fiind dată în căutare.