Un obiect zburător asemănător unei drone ar fi fost observat în această noapte pe cer, în apropierea satului Berezlogi, raionul Orhei. La scurt timp, un locuitor din Dereneu, raionul Călărași, a anunțat poliția că a văzut o lumină puternică pe cer, urmată de o explozie. Organele de drept au verificat zonele indicate, însă, până în prezent, nu au găsit fragmente, urme de impact sau alte indicii care să confirme că un obiect a căzut la sol.

Potrivit poliției, în jurul orei 01:50, oamenii legii din Orhei au fost sesizați de un locuitor al satului Berezlogi, care a spus că a observat pe cer un obiect zburător asemănător unei drone.

La aproximativ zece minute distanță, în jurul orei 02:00, Poliția din Călărași a primit un alt apel. Un locuitor al satului Dereneu a relatat că a văzut o lumină puternică pe cer, după care ar fi auzit o explozie.

Verificări în teren, fără urme ale unei explozii

Polițiștii au intervenit imediat și au verificat zonele indicate de cei doi localnici, inclusiv terenurile din extravilanul localităților.

În urma cercetărilor preliminare, nu au fost depistate fragmente, urme de impact sau incendii care să confirme producerea unei explozii la sol ori căderea vreunui obiect.

Organele de drept continuă verificările pentru a stabili cu exactitate ce s-a întâmplat și pentru a documenta toate circumstanțele cazului.

Poliția: Nu vă apropiați de obiectele suspecte

Autoritățile le recomandă cetățenilor să fie precauți în cazul în care observă obiecte zburătoare neobișnuite, aud explozii sau identifică obiecte suspecte căzute la sol.

Poliția îndeamnă oamenii să nu se apropie de astfel de obiecte și să apeleze imediat Serviciul 112.