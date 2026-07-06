Ministrul Culturii, Cristian Jardan, a venit cu explicații după ce numele premierului Alexandru Munteanu nu a fost anunțat în cadrul ceremoniei de comemorare a victimelor deportărilor. Oficialul susține că situația a fost rezultatul unei neînțelegeri de ordin organizatoric.

„Îmi pare rău de confuzia din această dimineață din timpul Ceremoniei de comemorare a victimelor deportărilor cu momentul anunțării oficialilor prezenți. Omiterea premierului Alexandru Munteanu din anunțul protocolar nu a fost intenționată”, a declarat ministrul.

Explicația Ministerului Culturii

Potrivit acestuia, la momentul definitivării programului oficial, vineri, 3 iulie, participarea prim-ministrului nu fusese confirmată, iar agenda evenimentului a fost publicată fără includerea acestuia.

Confirmarea prezenței a fost transmisă ulterior, sâmbătă, 4 iulie, însă modificările nu au mai fost operate în scenariul final al ceremoniei.

„Din păcate, modificarea nu a fost operată în scenariul ceremonial final. Regret această neînțelegere”, a precizat Jardan.

Scuze adresate premierului

Ministrul Culturii afirmă că a discutat personal situația cu premierul Alexandru Munteanu și i-a prezentat scuzele de rigoare pentru incidentul de protocol.

77 de ani de la cel mai mare val al deportărilor staliniste din Basarabia

Victimele celui mai mare val al deportărilor staliniste din Basarabia au fost comemorate astăzi la Chișinău. Zeci de oameni, care mai păstrează amintirea ororilor de acum 77 de ani, au venit cu lumânări și flori la monumentul „Trenul Durerii” din scuarul gării. Siberia a frânt destine și a înghițit nenumărate suflete, iar mulți dintre cei deportați atunci nu s-au mai întors acasă. În memoria lor a fost păstrat un minut de reculegere. La eveniment au participat președintele Republicii Moldova, Maia Sandu, președintele Parlamentului, Igor Grosu, premierul Alexandru Munteanu, ministrul Culturii, Cristian Jardan, precum și alți oficiali.

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