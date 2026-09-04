Angajații instituțiilor statului care nu au intervenit la timp pentru a preveni crima de la Măgdăcești ar trebui să răspundă penal. Asta a declarat la emisiunea În Profunzime avocata Doina Ioana Străisteanu, care susține că omorul putea fi prevenit și că o simplă sancțiune disciplinară nu este suficientă. Cazul femeii ucise de soțul său, deși acesta avea restricții și era monitorizat electronic, scoate la iveală mai multe breșe în sistem. Apărătorii drepturilor femeilor denunță mai multe probleme legate de brățările de monitorizare care au fost communicate autorităților, dar măsuri nu s-au luat.

Lorena BOGZA, PREZENTATOARE PRO TV: „Ce nu a funcționat în acest caz?”

Alexandru LUPAN, ADJUNCT AL ȘEFULUI IGP: „Poliția nu are acces la sistemul informațional la inspectoratul de probațiune și nu poate vizualiza toate monitorizările electronice care sunt dispuse. Respectiv, noi nici nu știam, nici n-am fost informați despre pierderea semnalului care e la dispozitivul aplicat agresorului. - Deci, despre asta ar fi trebuit ca să fiți informați de către? - Probațiune.”

Avocata Doina Ioana Străisteanu spune că tragedia putea fi prevenită dacă instituțiile responsabile ar fi comunicat și s-ar fi coordonat mai bine. Ea susține că responsabilitatea revine tuturor celor care trebuiau să supravegheze respectarea ordonanței de protecție.

Doina Ioana STRĂISTEANU, AVOCATĂ: „Vreau să vă zic poziția mea personală este că fiecare în lanț responsabil de executare acestei ordonanțe trebuie să poate răspundere penală pentru neglijință, pentru complicitate la omor.”

Avocata Doina Ioana Străisteanu și Daniela Dabija, manager al Telefonului de Încredere „La Strada”, susțin că problemele legate de monitorizarea cu brățările electronice nu sunt noi, iar autoritățile responsabile cunosc situația.

Daniela DABIJA, MANAGER, TELEFONUL DE ÎNCREDERE „LA STRADA”: „Da, noi am avut din păcate cazuri în care s-a semnalat că fie nu mai instală în brățara asta că ea nu lucrează, fie însăși victimele ne-au spus că, uite, mie mi-au adus trecherul ăsta dar lui nu i-au pus încă brățara. Și de asta este eficient că am eu trecherul ăsta. Ce mă fac cu treaba asta? Fie pe de partea cealaltă există femei victime care zic că, uite, există o decizie care scrie foarte clar că trebuie să fie o brățară și el a venit la poliție și a spus că eu refuz. Nu sunt de acord să mi se pun o brățară și a mers sănătos acasă. Și atunci lucrurile așa și rămân.”

Lorena BOGZA, PREZENTATOARE PRO TV: „Păi, dar noi vorbim despre o ordonanță obținută prin judecată. Cum ea nu este aplicată înseamnă că?”

Doina Ioana STRĂISTEANU, AVOCATĂ: „Categoric nu este, formal. Ei primesc hârtia, o înregistrează. Înțelegeți? Până se mișcă... Eu am un caz în care până nu i-am scris personal doamnei ministră Daniela Misail Nichitin, agresorul n-a fost adus la probațiune să-i fie pusă brățarea pe picior.”

Alexandru LUPAN, ADJUNCT AL ȘEFULUI IGP: „Noi am inițiat anchetă să vedem care au fost acțiunile angajaților noștri și s-au respectat procedurile dacă interne. - Anume? - Cei și sine de documentare, acordarea protecției, măsurile de prevenție terțiară. Sub alt aspect, noi paralel vedem poate acele lacune sau omisiuni în proceduri și pentru ca ulterior să intervenim, să le îmbunătățim în aspectul dat.”

După tragedia de la Măgdăcești, poliția spune că revizuiește procedurile, sistemul de evaluare a riscului și modul în care sunt transmise alertele de la brățările electronice.