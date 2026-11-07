Opt parcări de captură, promise de municipalitate înca în iarnă la intrările în capitală, ar urma să fie gata până în primăvară. Ideea este ca șoferii să-și lase mașinile la periferie și să ajungă în centrul orașului cu transportul public. Primarul Ion Ceban spune că, odată cu implimentarea acestui proiect, vor fi introduse și rute noi de transport.

Potrivit autorităților, trei dintre parcări vor fi amenajate în sectorul Botanica, două la intrarea în sectorul Buiucani, iar câte una în sectoarele Ciocana, Râșcani și Centru.

Dina MUNTEANU, REPORTER PRO TV: „Una dintre cele opt parcări care urmează să fie amenajate în capitală va fi construită aici, pe strada Calea Orheiului. Aceasta va avea o capacitate de 178 de locuri, dintre care 11 vor fi rezervate persoanelor cu dizabilități. Parcarea va avea trei căi de acces, iar lucrările sunt pe ultima sută de metri.”

Pentru ca șoferii să nu fie nevoiți să meargă pe jos, Direcția Mobilitate Urbană propune rute noi de transport public, care să lege parcările de alte zone ale orașului. Pe aceste trasee ar urma să circule 50 de vehicule. Rămâne însă de văzut dacă acestea vor fi suficiente, în condițiile în care, la orele de vârf, călătorii abia reușesc să urce în autobuzele și troleibuzele care circulă deja prin capitală.

Ion CEBAN, PRIMARUL MUNICIPIULUI CHIȘINĂU: „Considerăm că cel puțin pentru prima etapă o să fie, sper eu, suficient, sunt și calculele experților. Dacă nu, suntem gata cu siguranță să extindem aceste capacități.”

Proiectul parcării de captură de sub podul de la Telecentru prevede și montarea a două scări. Acestea, care vor avea ca scop să ofere acces către strada Miorița, vor fi instalate sub pod. Totodată, se examinează posibilitatea instalării unui lift pentru persoanele cu nevoi speciale.

Deocamdată, șoferii vor putea parca gratuit, însă taxele ar putea fi introduse după ce Parlamentul va adopta cadrul legal necesar. Noile parcări ar urma să reducă numărul mașinilor care ajung în centrul capitalei, iar șoferii veniți din afara orașului spun că sunt gata să-și lase automobilele acolo și să continue drumul cu transportul public.

„Noi foarte rar venim în capitală, pentru noi această opțiune este normală.”

„Sunt ambuteiaje și e mai ușor, o lași ai suit în troleibuz sau în microbuz.”

„Ar fi un plus pentru că e plin orașul, nu ai unde parca.”

Proiectul este finanțat din bugetul municipal. Primarul Ion Ceban nu a precizat însă cât va costa amenajarea celor opt parcări, evitând să ofere o cifră.

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