Ore întregi de așteptare la Palanca, după incidentul provocat de căderea unui proiectil în apropierea frontierei. Zeci de călători au rămas blocați în mașini și autocare, după ce activitatea punctului de trecere a frontierei Palanca-Maiaki-Udobnoe a fost sistată. Oamenii spun că au așteptat încă de dimineață, fără apă, mâncare și fără informații clare despre cât va dura blocajul.

Călătorii aflați în zonă povestesc că au fost nevoiți să aștepte ore în șir în mijloacele de transport. Unii dintre ei susțin că, în tot acest timp, nu ar fi primit apă, mâncare sau sprijin din partea autorităților și că informațiile despre situația din teren au fost limitate.

Un proiectil a căzut în apropierea punctului de frontieră

Potrivit Poliției de Frontieră, incidentul s-a produs în jurul orei 09:38, în contextul atacurilor rusești asupra infrastructurii ucrainene. Un proiectil a căzut în apropierea punctului de trecere Palanca-Maiaki-Udobnoe, a ricoșat după impactul cu solul și a ajuns într-un autobuz de rută care staționa lângă barieră.

În urma incidentului, autobuzul și cabina de control au fost deteriorate, iar un angajat al Poliției de Frontieră a fost ușor rănit. Acesta este în stare stabilă și primește îngrijirile medicale necesare. Alte victime nu au fost raportate.

Zona, verificată de echipe specializate

După incident, perimetrul a fost securizat, iar accesul persoanelor a fost restricționat. Echipe specializate ale autorităților au intervenit pentru a verifica zona și pentru a exclude eventuale alte riscuri.

În acest context, oamenii au fost îndemnați să evite deplasările în zonă și să folosească punctul de trecere a frontierei Tudora.

Circulația a fost reluată

După mai multe ore de blocaj, Poliția anunță că traficul rutier pe segmentul respectiv a fost restabilit.

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