Patru bărbați cu vârste cuprinse între 37 și 48 de ani, toți domiciliați în raionul Hîncești, sunt cercetați de poliție fiind suspectați de deținerea și punerea ilegală în circulație a armelor și munițiilor.

Polițiștii Inspectoratului de Poliție Hîncești, sub conducerea procurorilor din cadrul Procuraturii raionului Hîncești, au efectuat percheziții la domiciliile suspecților.

În urma acțiunilor, organele de drept au depistat și ridicat mai multe obiecte care prezintă interes pentru anchetă, printre care arme, muniții și accesorii pentru acestea, deținute ilegal.

Unul dintre suspecți avea și droguri

În cadrul măsurilor speciale de investigație, la domiciliul unuia dintre bărbați au fost depistate și substanțe narcotice. Este vorba despre PVP, cunoscută drept „sare”, marijuana, dar și dispozitive confecționate artizanal și destinate consumului de droguri.

Toate obiectele și substanțele ridicate urmează să fie supuse expertizelor pentru a stabili exact natura și caracteristicile acestora.

Persoanele vizate beneficiază de prezumția de nevinovăție, până la pronunțarea unei hotărâri judecătorești definitive.