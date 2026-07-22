Patru formațiuni politice din Republica Moldova – „Șansă”, „Renaștere”, „Victorie” și „Forța de Alternativă și de Salvare a Moldovei” – urmează să fie dizolvate, după ce Curtea de Apel a admis acțiunea privind constatarea calității lor de formațiuni succesoare ale fostului Partid „Șor”, declarat neconstituțional. Decizia poate fi contestată la instanțele superioare.

Curtea de Apel a pronunțat o hotărâre prin care a constatat că partidele „Șansă”, „Renaștere”, „Victorie” și „Forța de Alternativă și de Salvare a Moldovei” au calitatea de formațiuni succesoare ale fostului Partid „Șor”, declarat neconstituțional de Curtea Constituțională.

În baza acestei constatări, instanța a dispus inițierea procedurii de dizolvare a celor patru partide.

Cazul a ajuns în instanță după ce Ministerul Justiției a solicitat dizolvarea formațiunilor, la sesizarea Comisiei Electorale Centrale, argumentând că acestea ar fi fost utilizate pentru continuarea activității fostului Partid „Șor”.

Activitatea Partidului „Moldova Mare”, limitată pentru un an

Într-o altă hotărâre, Curtea de Apel a decis limitarea activității Partidului „Moldova Mare”, condus de Victoria Furtună, pentru o perioadă de 12 luni.

Decizia vine în contextul verificărilor privind activitatea formațiunii și respectarea legislației privind finanțarea și funcționarea partidelor politice.

Reacții: liderii formațiunilor anunță contestarea deciziilor

Liderul Partidului „Șansă”, Alexei Lungu, a criticat hotărârea instanței, calificând-o drept o „rușine națională” și o „nedreptate”. Acesta a declarat că formațiunea va contesta decizia la Curtea Supremă de Justiție și este pregătită să sesizeze inclusiv Curtea Europeană a Drepturilor Omului.

La rândul său, lidera Partidului „Moldova Mare”, Victoria Furtună, a calificat decizia drept una „politică și abuzivă”, afirmând că va utiliza toate căile legale de contestare, atât la nivel național, cât și internațional.

Ministerul Justiției a cerut dizolvarea partidelor anul trecut

Solicitarea de dizolvare a celor patru formațiuni a fost depusă de Ministerul Justiției după ce CEC a sesizat instituția în legătură cu activitatea acestora.

Autoritățile au susținut că partidele vizate ar fi fost create sau utilizate pentru a continua activitatea politică a fostului Partid „Șor”, formațiune declarată neconstituțională de Curtea Constituțională în anul 2023.

Ilan Șor a fost condamnat denitiv la 15 ani de închisoare în dosarul frauda bancară, fiind găsit vinovat de escrocherie și spălare de bani. Acesta se află pe lista de sancțiuni a SUA, Canadei, Marii Britanii și a Uniunii Europene. Din 2019 și până în februarie 2024, acesta s-ar fi aflat în Israel. Ulterior, s-ar fi mutat în Federația Rusă și, potrivit autorităților, este un instrument al Kremlinului în destabilizarea Chișinăului. În ultimii ani, organele de drept au descins cu mii de percheziții la oameni afiliați acestuia în dosare de corupere electorală și finanțare ilegală a partidelor politice.