Patru moldoveni și un ucrainean, reținuți pentru 72 de ore: sunt vizați într-un dosar de escrocherie de peste un milion de lei. Unde ajungeau banii - VIDEO

Patru moldoveni și un ucrainean, cu vârste între 18 și 42 de ani, au fost reținuți pentru 72 de ore, fiind suspectați de escrocherii de peste un milion de lei pe teritoriul Republicii Moldova. Andreea Hioară Potrivit poliției, suspecții sunt din Ucraina, Chișinău, Fălești și stânga Nistrului. Aceștia preluau bani obținuți prin scheme frauduloase și îi transmiteau altor membri ai grupului, aflați în regiunea transnistreană. Ce pedeapsă prevede legea Bărbații au fost reținuți pentru 72 de ore. Dacă vor fi găsiți vinovați, aceștia pot fi condamnați la închisoare de la 4 la 8 ani. Investigațiile continuă.