Patru pasageri dintr-un autobuz de rută au ajuns la spital pentru investigații medicale, după ce autobuzul în care se aflau a fost implicat într-un accident cu un BMW, la Stăuceni. În urma impactului, ambele mașini au fost avariate considerabil.

Potrivit poliției capitalei, accidentul s-a produs la ora 14:50, pe o stradă din Stăuceni. Un bărbat de 30 de ani, aflat la volanul unui BMW, s-a ciocnit cu un autobuz de linie condus de un șofer în vârstă de 58 de ani.

În urma coliziunii, patru pasageri din autobuz au fost transportați la spital pentru investigații medicale.

Poliția investighează cazul

Polițiștii au inițiat o anchetă pentru a stabili toate împrejurările în care s-a produs coliziunea, inclusiv cauza exactă a impactului.