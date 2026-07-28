Un transport cu 15 tone de căpșuni ascundea, de fapt, 7,2 milioane de țigarete. Marfa urma să ajungă din Ucraina în România, iar în acest caz au fost efectuate 14 percheziții în nordul Republicii Moldova.

Potrivit Serviciului Vamal al Republicii Moldova, membrii unui grup infracțional au ascuns țigaretele într-un camion încărcat cu 15 tone de căpșuni. Marfa a fost declarată oficial drept un transport de căpșuni, ambalate în 460 de cutii de carton, pe 26 de paleți.

Autoritățile ucrainene au depistat transportul la ieșirea din țară spre Republica Moldova și au confiscat întreaga încărcătură.

În urma acestui caz, autoritățile au efectuat 14 percheziții în nordul țării.

Descinderile au vizat patru persoane, cu vârste cuprinse între 31 și 45 de ani. De la acestea au fost ridicate telefoane mobile, tehnică de calcul și alte probe.

Investigațiile continuă pentru a stabili toate persoanele implicate în schema de contrabandă.

Contrabandă cu țigarete/ Serviciul Vamal al RM

Contrabandă cu țigarete/ Serviciul Vamal al RM

Contrabandă cu țigarete/ Serviciul Vamal al RM